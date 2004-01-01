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Top token SEC cáo buộc là chứng khoán theo vốn hoá thị trường

Danh mục này theo dõi các loại tiền mã hoá mà Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc là chứng khoán chưa đăng ký trong các vụ kiện chính thức. Những token này chịu sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý, có thể tạo ra sự không chắc chắn về tình trạng pháp lý và thanh khoản thị trường. Việc theo dõi lĩnh vực này giúp nhà đầu tư giám sát rủi ro pháp lý và bối cảnh pháp lý đang phát triển của tài sản kỹ thuật số.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 604.55
+0.17%
+0.67%
+2.30%
$ 81.55B
$ 17.49K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0.3308
+0.03%
+0.33%
+0.52%
$ 31.37B
$ 9.06M
3
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.332
+0.38%
-1.48%
-3.34%
$ 3.56B
$ 518.48K
4
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6098
+0.79%
-0.58%
-8.37%
$ 2.10B
$ 270.07K
5
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.179
+0.51%
-0.23%
+2.59%
$ 1.21B
$ 60.00K
6
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.372
+0.07%
-0.43%
+0.51%
$ 705.88M
$ 149.64K
7
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7034
+0.49%
-1.19%
-2.77%
$ 556.50M
$ 879.68K
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7365
-0.01%
-0.83%
+1.49%
$ 475.95M
$ 89.49K
9
DASH
DASH
DASH
$ 31.17
+0.22%
-2.07%
-0.61%
$ 397.10M
$ 8.03K
10
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002641
+0.08%
-0.15%
+0.38%
$ 260.48M
$ 224.73B
11
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9032
-0.32%
-1.76%
+8.79%
$ 156.64M
$ 66.69K
12
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01313
+0.15%
-1.50%
+3.06%
$ 136.72M
$ 4.54M
13
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06675
+0.31%
+0.45%
-0.70%
$ 133.02M
$ 826.56K
14
$ 0.0414
+0.41%
-0.48%
-2.93%
$ 121.71M
$ 1.34M
15
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2025
-0.39%
+2.74%
+3.26%
$ 66.63M
$ 337.56K
16
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02956
+0.07%
+1.06%
+11.09%
$ 49.46M
$ 2.26M
17
XYO
XYO
XYO
$ 0.00294
0.00%
-3.28%
+1.37%
$ 40.72M
$ 18.69M
18
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.038854
-0.55%
+0.00%
-1.75%
$ 38.85M
$ 984.50K
19
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003874
+0.16%
-0.97%
-1.55%
$ 33.62M
$ 147.16M
20
COTI
COTI
COTI
$ 0.010551
-0.12%
-2.37%
-3.49%
$ 30.38M
$ 10.40M
21
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04191
+0.14%
-1.34%
+2.04%
$ 29.81M
$ 1.92M
22
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.00508
+0.57%
+0.28%
+1.66%
$ 28.43M
$ 13.71M
23
LCX
LCX
LCX
$ 0.01568255
0.00%
+0.00%
-13.83%
$ 14.44M
$ 34.99K
24
OmiseGo
OmiseGo
OMG
$ 0.04486
+0.54%
-0.64%
+0.11%
$ 6.28M
$ 1.30M
25
Dragonchain
Dragonchain
DRGN
$ 0.0061504
+0.08%
-0.00%
+6.95%
$ 2.67M
$ 34.68
26
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04969055
0.00%
--
+0.03%
$ 2.65M
$ 9.84
27
SafeMoon
SafeMoon
SFM
$ 1.32E-6
+0.76%
+3.10%
-0.75%
$ 809.09K
--
28
SALT
SALT
SALT
$ 0.00658313
+0.08%
+0.00%
+0.40%
$ 789.98K
$ 10.18
29
Rally
Rally
RLY
$ 2.511E-5
+0.56%
-9.40%
-13.89%
$ 376.62K
--
30
Kromatika
Kromatika
KROM
$ 0.0030362
0.00%
-0.00%
+0.01%
$ 303.62K
$ 51.20
31
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
+0.05%
$ 302.13K
$ 2.31
32
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00316574
-0.39%
+0.06%
+12.99%
$ 246.11K
$ 1.18K
33
DFX Finance
DFX Finance
DFX
$ 0.00050624
0.00%
--
+0.09%
$ 50.62K
$ 0.96

Câu hỏi thường gặp

Danh mục tiền mã hoá "SEC cáo buộc là chứng khoán" đại diện cho điều gì?
Danh mục "SEC cáo buộc là chứng khoán" theo dõi các loại tiền mã hoá cụ thể mà Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã gắn nhãn rõ ràng là hợp đồng đầu tư chưa đăng ký trong các vụ kiện pháp lý chính thức.
Vụ kiện của Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) ảnh hưởng đến giá token như thế nào?
Vụ kiện của Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tạo ra sự bất ổn lớn về mặt pháp lý, thường dẫn đến việc các nền tảng giao dịch lớn tại Mỹ huỷ niêm yết token bị nhắm đến, điều này không tránh khỏi việc gây ra sụt giảm giá nghiêm trọng trong ngắn hạn.
Tài sản kỹ thuật số trong danh mục SEC cáo buộc là chứng khoán vẫn có thể được giao dịch toàn cầu không?
Có. Mặc dù bị hạn chế nghiêm ngặt tại Hoa Kỳ, các tài sản kỹ thuật số trong danh mục SEC cáo buộc là chứng khoán vẫn được tiếp cận rộng rãi và giao dịch tích cực trên các sàn giao dịch tiền mã hoá quốc tế và nền tảng phi tập trung toàn cầu.
Những rủi ro pháp lý dài hạn đối với token SEC cáo buộc là chứng khoán là gì?
Nếu toà án liên bang chính thức phân loại những token này là chứng khoán, đội ngũ sáng lập sẽ đối mặt với các khoản phạt tài chính khổng lồ, và mạng lưới giao dịch trong tương lai của token sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt bởi luật tuân thủ tài chính truyền thống.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực SEC cáo buộc là chứng khoán, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.