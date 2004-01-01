Danh mục này theo dõi các loại tiền mã hoá mà Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc là chứng khoán chưa đăng ký trong các vụ kiện chính thức. Những token này chịu sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý, có thể tạo ra sự không chắc chắn về tình trạng pháp lý và thanh khoản thị trường. Việc theo dõi lĩnh vực này giúp nhà đầu tư giám sát rủi ro pháp lý và bối cảnh pháp lý đang phát triển của tài sản kỹ thuật số.
Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực SEC cáo buộc là chứng khoán, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.