Top token SEC cáo buộc là chứng khoán theo vốn hoá thị trường

Danh mục này theo dõi các loại tiền mã hoá mà Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc là chứng khoán chưa đăng ký trong các vụ kiện chính thức. Những token này chịu sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý, có thể tạo ra sự không chắc chắn về tình trạng pháp lý và thanh khoản thị trường. Việc theo dõi lĩnh vực này giúp nhà đầu tư giám sát rủi ro pháp lý và bối cảnh pháp lý đang phát triển của tài sản kỹ thuật số.