Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Tài sản mã hóa theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Tài sản mã hóa. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.001
0.00%
--
-0.40%
$ 21.10B
$ 3.82M
2
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 7.94K
3
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
4
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,302.51
+0.17%
-0.56%
+6.50%
$ 2.64B
$ 87.20
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.25M
6
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,314.31
+0.20%
-0.61%
+6.59%
$ 1.97B
$ 320.55
7
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.17
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 968.25M
--
8
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 106.17
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 967.43M
--
9
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.62M
--
10
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 690.92M
--
11
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 139.78
-0.10%
-0.00%
+7.41%
$ 333.55M
$ 14.89K
12
TIA
TIA
TIA
$ 0.3243
+0.19%
-1.53%
-4.95%
$ 296.49M
$ 718.86K
13
$ 777.28
+0.01%
-0.13%
+1.78%
$ 168.14M
$ 73.47
14
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.652
+1.12%
+6.82%
+23.13%
$ 159.84M
$ 57.91K
15
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.88
0.00%
+0.05%
+3.64%
$ 152.71M
$ 20.06K
16
$ 224.71
+0.12%
-0.06%
+8.41%
$ 147.08M
$ 358.82
17
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 144.28M
--
18
$ 357.73
+0.17%
+0.16%
-4.15%
$ 138.17M
$ 156.60
19
$ 94.1
-0.05%
-0.64%
+2.70%
$ 137.89M
$ 602.68
20
$ 68.44
-0.51%
-0.22%
+11.46%
$ 131.67M
$ 1.09K
21
$ 331.23
-0.06%
-0.39%
+2.26%
$ 129.04M
$ 185.47
22
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.017
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 117.78M
$ 22.27
23
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,300.05
+0.03%
-0.00%
+6.44%
$ 117.51M
$ 3.51M
24
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
25
SOON
SOON
SOON
$ 0.2198
-0.73%
-3.56%
+3.78%
$ 111.61M
$ 757.36K
26
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,024.28
-0.53%
-0.00%
-0.19%
$ 102.63M
--
27
$ 67.71
+0.19%
-0.56%
+11.37%
$ 95.25M
$ 1.05K
28
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 43.54
0.00%
0.00%
+20.74%
$ 90.35M
$ 350.43
29
$ 592.02
-0.05%
-0.34%
-0.06%
$ 84.49M
$ 93.46
30
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,291.61
0.00%
--
+5.77%
$ 83.71M
$ 15.92
31
$ 154.93
+0.23%
+0.62%
+4.53%
$ 70.73M
$ 394.72
32
$ 786.16
+0.04%
+1.09%
+3.18%
$ 70.70M
$ 72.05
33
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,317.73
0.00%
-0.00%
+6.52%
$ 70.51M
$ 505.10K
34
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.068
0.00%
0.00%
0.00%
$ 65.90M
--
35
$ 877.4
+0.02%
-0.84%
+6.53%
$ 65.18M
$ 71.76
36
$ 274.8
-0.07%
-0.33%
-2.75%
$ 61.67M
$ 200.91
37
$ 224.87
-0.06%
-0.16%
+8.44%
$ 53.92M
$ 290.38
38
ELF
ELF
ELF
$ 0.05861
+0.05%
+0.75%
+0.34%
$ 48.52M
$ 948.15K
39
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,979.98
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.89M
--
40
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 100.87
0.00%
-0.00%
+7.70%
$ 45.07M
$ 277.27K
41
$ 779.12
+0.02%
-0.33%
+1.60%
$ 43.11M
$ 78.72
42
Reental
Reental
RNT
$ 0.278133
+0.02%
+0.00%
+1.59%
$ 38.41M
$ 4.07K
43
Tradable LatAm Residential SSTL
Tradable LatAm Residential SSTL
PC0000089
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 37.00M
--
44
$ 727.09
-0.02%
-0.01%
+3.07%
$ 36.60M
$ 87.41
45
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 725.94
0.00%
0.00%
+3.18%
$ 32.76M
$ 578.93K
46
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1.063
+0.09%
+0.00%
+0.19%
$ 32.33M
$ 6.13K
47
$ 277.44
-0.03%
-0.10%
+2.16%
$ 31.67M
$ 195.07
48
$ 31.68
+0.96%
-0.03%
+2.72%
$ 30.82M
$ 1.85K
49
$ 220.95
+0.38%
-0.75%
+12.75%
$ 26.23M
$ 268.80
50
$ 57.39
+0.77%
-0.19%
+8.58%
$ 26.01M
$ 1.37K

Câu hỏi thường gặp

Token Tài sản mã hóa là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Tài sản mã hóa đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 414 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $41.69B.
Token Tài sản mã hóa nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Tài sản mã hóa được theo dõi trên MEXC, VEREM đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 69.21% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Tài sản mã hóa trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 414 token Tài sản mã hóa, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Tài sản mã hóa phổ biến bao gồm FIGR_HELOC, USYC, BUIDL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Tài sản mã hóa là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Tài sản mã hóa là khoảng $41.69B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Tài sản mã hóa, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.