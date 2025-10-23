Thông tin giá theo USD của Veil Token (VEIL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.06892 Cao nhất 24H $ 0.093887 ATH $ 0.310953 Giá thấp nhất $ 0.02251824 Biến động giá (1 giờ) -8.25% Biến động giá (1D) -1.00% Biến động giá (7 ngày) -1.04%

Giá thời gian thực của Veil Token (VEIL) là $0.070505. Trong 24 giờ qua, VEIL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.06892 và cao nhất là $ 0.093887, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VEIL là $ 0.310953, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02251824.

Về hiệu suất ngắn hạn, VEIL đã biến động -8.25% trong 1 giờ qua, -1.00% trong 24 giờ và -1.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Veil Token (VEIL)

Vốn hóa thị trường $ 4.73M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.64M Nguồn cung lưu thông 67.02M Tổng cung 79,999,999.93845622

Vốn hoá thị trường hiện tại của Veil Token là $ 4.73M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VEIL là 67.02M, với tổng nguồn cung là 79999999.93845622. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.64M.