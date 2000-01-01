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Top token Trí tuệ nhân tạo (AI) theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI). Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.178
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 203.82
+0.60%
-0.37%
+6.38%
$ 2.25B
$ 5.94K
3
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.608
+0.79%
-0.58%
-8.37%
$ 2.10B
$ 270.07K
4
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11442
+1.82%
-1.92%
-6.16%
$ 1.47B
$ 73.89K
5
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7988
+0.29%
-1.50%
-4.99%
$ 1.35B
$ 975.73K
6
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05321
+0.08%
-1.09%
-5.43%
$ 1.24B
$ 1.04M
7
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.178
+0.51%
-0.23%
+2.59%
$ 1.21B
$ 60.00K
8
Render
Render
RENDER
$ 1.295
-0.15%
-2.92%
-5.40%
$ 672.29M
$ 76.81K
9
VVV
VVV
VVV
$ 11.7077
+0.73%
+5.44%
-4.82%
$ 552.06M
$ 6.43K
10
Audiera
Audiera
BEAT
$ 2.92926
+3.45%
-3.19%
+2.69%
$ 495.34M
$ 667.99K
11
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5575
+0.29%
-1.58%
-1.25%
$ 367.36M
$ 340.70K
12
FET
FET
FET
$ 0.1352
+0.30%
-1.46%
-7.01%
$ 305.85M
$ 1.41M
13
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.45092
+0.96%
-5.18%
+3.70%
$ 189.36M
$ 329.94K
14
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6898
-1.64%
-3.54%
-24.80%
$ 166.65M
$ 288.97K
15
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01451
+0.69%
-0.41%
-1.96%
$ 157.68M
$ 4.55M
16
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.497422
-0.40%
-0.01%
-5.25%
$ 147.45M
$ 3.08M
17
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.140494
-0.36%
+0.03%
+8.81%
$ 140.51M
$ 5.83M
18
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2802
-0.14%
+1.12%
-1.13%
$ 140.45M
$ 251.34K
19
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1756
+0.51%
+0.34%
-7.57%
$ 138.98M
$ 653.24K
20
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0011934
+0.58%
-3.22%
+0.75%
$ 129.77M
$ 82.77M
21
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2609
+0.04%
0.00%
+0.23%
$ 126.98M
$ 275.59K
22
Arweave
Arweave
AR
$ 1.795
+0.67%
+0.11%
-1.42%
$ 118.11M
$ 62.17K
23
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05808
-0.10%
-1.94%
+2.59%
$ 113.07M
$ 943.26K
24
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01342
-0.22%
-1.47%
-1.18%
$ 97.13M
$ 4.95M
25
Talus
Talus
US
$ 0.04377
-0.21%
-13.62%
-19.48%
$ 96.29M
$ 6.58M
26
Golem
Golem
GLM
$ 0.092467
0.00%
0.00%
-0.52%
$ 92.44M
$ 2.19M
27
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0042107
-1.34%
+2.41%
-6.72%
$ 92.25M
$ 115.75M
28
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004034
+0.70%
-2.30%
+2.28%
$ 81.38M
$ 15.70M
29
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.674
+0.04%
-0.85%
-1.94%
$ 80.84M
$ 29.15K
30
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.209
+0.19%
-0.14%
-3.42%
$ 74.51M
$ 425.88K
31
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.29561
+0.01%
0.00%
+0.16%
$ 72.51M
$ 630.32K
32
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.294
+0.79%
-2.82%
-7.19%
$ 71.51M
$ 285.58K
33
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001371
+0.29%
-1.57%
-5.43%
$ 70.59M
$ 40.41M
34
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.267
+0.40%
+0.48%
-2.68%
$ 63.06M
$ 48.45K
35
Targon
Targon
SN4
$ 11.58
-0.43%
-0.01%
+4.04%
$ 62.06M
$ 249.46K
36
Allora
Allora
ALLO
$ 0.30468
+0.69%
-1.85%
+14.56%
$ 61.12M
$ 478.72K
37
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004402
-0.11%
-1.54%
-0.09%
$ 61.02M
$ 248.86B
38
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2415
+1.29%
+2.74%
-35.76%
$ 58.34M
$ 822.31K
39
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02611
+1.74%
+6.81%
+17.99%
$ 58.22M
$ 3.01M
40
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.040011
+0.07%
+0.13%
-0.63%
$ 56.32M
$ 9.88M
41
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.00752
-0.53%
+1.64%
+2.10%
$ 55.58M
$ 7.27M
42
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02951
+0.07%
+1.06%
+11.09%
$ 49.46M
$ 2.26M
43
Diem
Diem
DIEM
$ 1,345.8
+0.64%
+0.04%
-3.80%
$ 49.37M
$ 589.61K
44
affine
affine
SN120
$ 12.37
0.00%
+0.02%
+18.49%
$ 46.82M
$ 678.79K
45
Score
Score
SN44
$ 8.74
-0.46%
+0.01%
+18.75%
$ 45.17M
$ 787.60K
46
IO
IO
IO
$ 0.1268
+0.18%
+6.12%
-0.70%
$ 44.43M
$ 2.89M
47
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.21675
+0.12%
+1.36%
+5.60%
$ 42.53M
$ 173.63K
48
Threshold
Threshold
T
$ 0.003694
+0.03%
+0.79%
+9.78%
$ 41.33M
$ 16.10M
49
Spark
Spark
SPK
$ 0.01466
+0.41%
+1.31%
-5.89%
$ 41.15M
$ 4.13M
50
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003233
-0.15%
+4.70%
-8.88%
$ 40.78M
$ 35.64M

Câu hỏi thường gặp

Token Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Trí tuệ nhân tạo (AI) đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 1,050 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $22.98B.
Token Trí tuệ nhân tạo (AI) nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Trí tuệ nhân tạo (AI) được theo dõi trên MEXC, SKAI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 93.40% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Trí tuệ nhân tạo (AI) trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 1,050 token Trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Trí tuệ nhân tạo (AI) phổ biến bao gồm LINK, TAO, NEAR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Trí tuệ nhân tạo (AI) là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Trí tuệ nhân tạo (AI) là khoảng $22.98B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.