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Top token Bằng chứng cổ phần (PoS) theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Bằng chứng cổ phần (PoS). Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1 919
0,00%
+0,03%
+2,65%
$ 231,09B
$ 53,39K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 602,98
-0,32%
+0,18%
+1,85%
$ 81,20B
$ 17,48K
3
Solana
Solana
SOL
$ 76,63
+0,04%
+0,68%
+3,87%
$ 44,39B
$ 336,05K
4
Tron
Tron
TRX
$ 0,3303
-0,12%
+0,12%
+0,40%
$ 31,32B
$ 8,58M
5
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54,33
+0,24%
-1,15%
-0,11%
$ 13,73B
$ 12,76K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0,197
+0,51%
-1,16%
+0,51%
$ 7,15B
$ 15,08M
7
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1,328
-0,15%
-1,33%
-4,86%
$ 3,57B
$ 521,13K
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,488
+0,54%
+0,39%
-5,75%
$ 2,80B
$ 21,74K
9
$ 0,6903
-0,12%
-0,25%
-1,09%
$ 2,78B
$ 1,13M
10
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6137
-0,08%
-0,63%
-9,11%
$ 2,08B
$ 269,56K
11
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,8014
+0,19%
-1,77%
-5,10%
$ 1,35B
$ 984,44K
12
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0,09015
+0,04%
-1,63%
+8,22%
$ 967,47M
$ 2,34M
13
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0,08222
-0,02%
-5,48%
-8,03%
$ 733,31M
$ 1,37M
14
Gate
Gate
GT
$ 6,76
+0,15%
-0,00%
+4,64%
$ 720,28M
$ 1,42M
15
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,09249
+0,97%
+0,17%
+14,01%
$ 714,32M
$ 10,53M
16
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1,373
+0,22%
-0,58%
+0,07%
$ 705,37M
$ 159,19K
17
Aptos
Aptos
APT
$ 0,5936
+0,15%
-2,89%
+2,39%
$ 492,70M
$ 232,61K
18
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0,00789691
-0,07%
+0,03%
-3,89%
$ 444,56M
$ 9,43K
19
Injective
Injective
INJ
$ 4,333
+0,28%
-2,02%
-14,23%
$ 431,27M
$ 158,25K
20
DASH
DASH
DASH
$ 31,06
-0,29%
-1,86%
-0,70%
$ 395,44M
$ 8,23K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0,3228
+0,19%
-1,53%
-4,95%
$ 296,49M
$ 718,86K
22
Decred
Decred
DCR
$ 13,026
+0,13%
+0,96%
-2,92%
$ 226,70M
$ 6,35K
23
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0,2021
+0,35%
-0,98%
+1,20%
$ 219,53M
$ 276,84K
24
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0,03516
+0,28%
+0,46%
+5,73%
$ 158,27M
$ 1,79M
25
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0,01456
+0,21%
-1,69%
-1,82%
$ 157,79M
$ 4,52M
26
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0,001611
+0,06%
-0,86%
-5,11%
$ 155,06M
$ 69,20M
27
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0,496956
-0,49%
-0,01%
-6,71%
$ 147,35M
$ 3,04M
28
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0,4328
+0,05%
+0,37%
-1,90%
$ 146,38M
$ 444,42K
29
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8,522
0,00%
+0,39%
-7,67%
$ 130,61M
$ 81,17K
30
NEO
NEO
NEO
$ 1,833
-0,11%
-1,51%
-2,24%
$ 129,02M
$ 33,96K
31
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0,0030578
0,00%
+0,43%
-6,82%
$ 117,78M
$ 1,02M
32
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2,686
-0,11%
-1,29%
-5,18%
$ 80,57M
$ 29,04K
33
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0,6698
-0,30%
+0,39%
+3,10%
$ 70,99M
$ 86,06K
34
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0,0928
-0,32%
-1,59%
+10,48%
$ 69,58M
$ 3,21K
35
Kusama
Kusama
KSM
$ 3,046
+0,33%
-2,24%
-3,17%
$ 56,08M
$ 19,09K
36
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0,007485
+0,21%
+1,67%
+0,98%
$ 55,49M
$ 7,30M
37
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0,04089
+0,10%
-0,97%
+0,02%
$ 52,61M
$ 1,41M
38
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0,02976
+0,78%
+1,50%
+12,04%
$ 49,66M
$ 2,26M
39
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0,005704
+0,41%
+0,28%
+5,61%
$ 44,27M
$ 11,67M
40
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0,03841
-0,08%
-0,52%
+1,83%
$ 38,46M
$ 1,37M
41
CELO
CELO
CELO
$ 0,06351
+0,16%
-0,46%
+4,77%
$ 38,20M
$ 805,98K
42
$ 0,06957
+0,19%
-1,16%
-0,53%
$ 37,72M
$ 735,29K
43
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0,1893
-0,37%
+1,07%
+5,39%
$ 35,33M
$ 309,67K
44
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1,527
+0,59%
-1,22%
-0,71%
$ 34,64M
$ 35,02K
45
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0,001945
-0,51%
+1,94%
+3,18%
$ 31,21M
$ 32,95M
46
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0,004272
-0,02%
-1,73%
-29,45%
$ 28,26M
$ 35,76M
47
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0,10089
-0,22%
-7,75%
-11,27%
$ 27,86M
$ 1,66M
48
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0,02928506
+0,86%
+0,17%
+35,38%
$ 27,31M
$ 20,82M
49
Waves
Waves
WAVES
$ 0,2037
-0,10%
-2,44%
-5,39%
$ 26,44M
$ 303,83K
50
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0,03011
+0,40%
+0,47%
+5,29%
$ 23,50M
$ 2,22M

Câu hỏi thường gặp

Token Bằng chứng cổ phần (PoS) là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Bằng chứng cổ phần (PoS) đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 119 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $430.02B.
Token Bằng chứng cổ phần (PoS) nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Bằng chứng cổ phần (PoS) được theo dõi trên MEXC, ION đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 32.76% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Bằng chứng cổ phần (PoS) trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 119 token Bằng chứng cổ phần (PoS), bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Bằng chứng cổ phần (PoS) phổ biến bao gồm ETH, BNB, SOL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Bằng chứng cổ phần (PoS) là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Bằng chứng cổ phần (PoS) là khoảng $430.02B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Bằng chứng cổ phần (PoS), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.