Giá AI Fruits hôm nay

Giá AI Fruits (AIFRUITS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 17.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AIFRUITS sang USD là $ 0 mỗi AIFRUITS.

AI Fruits hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 22,275, với nguồn cung lưu hành 998.17M AIFRUITS. Trong vòng 24 giờ qua, AIFRUITS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AIFRUITS biến động -0.75% trong giờ qua và +27.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường AI Fruits (AIFRUITS)

Vốn hóa thị trường $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K Nguồn cung lưu thông 998.17M 998.17M 998.17M Tổng cung 998,170,278.472681 998,170,278.472681 998,170,278.472681

Vốn hoá thị trường hiện tại của AI Fruits là $ 22.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AIFRUITS là 998.17M, với tổng nguồn cung là 998170278.472681. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.28K.