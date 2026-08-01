Giá BitcoinOS hôm nay

Giá BitcoinOS (BOS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOS sang USD là $ 0 mỗi BOS.

BitcoinOS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 768,606, với nguồn cung lưu hành 7.70B BOS. Trong vòng 24 giờ qua, BOS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01199443, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOS biến động -0.67% trong giờ qua và -8.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường BitcoinOS (BOS)

Vốn hóa thị trường $ 768.61K$ 768.61K $ 768.61K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 768.61K$ 768.61K $ 768.61K Nguồn cung lưu thông 7.70B 7.70B 7.70B Tổng cung 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BitcoinOS là $ 768.61K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BOS là 7.70B, với tổng nguồn cung là 21000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 768.61K.