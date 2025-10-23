Thông tin giá theo USD của Velar (VELAR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00107502 $ 0.00107502 $ 0.00107502 Thấp nhất 24H $ 0.00117544 $ 0.00117544 $ 0.00117544 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00107502$ 0.00107502 $ 0.00107502 Cao nhất 24H $ 0.00117544$ 0.00117544 $ 0.00117544 ATH $ 0.380312$ 0.380312 $ 0.380312 Giá thấp nhất $ 0.00078315$ 0.00078315 $ 0.00078315 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) -1.42% Biến động giá (7 ngày) -13.82% Biến động giá (7 ngày) -13.82%

Giá thời gian thực của Velar (VELAR) là $0.00109588. Trong 24 giờ qua, VELAR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00107502 và cao nhất là $ 0.00117544, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VELAR là $ 0.380312, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00078315.

Về hiệu suất ngắn hạn, VELAR đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, -1.42% trong 24 giờ và -13.82% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Velar (VELAR)

Vốn hóa thị trường $ 388.23K$ 388.23K $ 388.23K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Nguồn cung lưu thông 354.26M 354.26M 354.26M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Velar là $ 388.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VELAR là 354.26M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.10M.