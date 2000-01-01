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Top token Cơ sở hạ tầng riêng tư theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng riêng tư. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.203
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6137
-0.08%
-0.63%
-9.11%
$ 2.08B
$ 269.56K
3
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09249
+0.97%
+0.17%
+14.01%
$ 714.32M
$ 10.53M
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.0235
-0.47%
-6.70%
-4.69%
$ 148.58M
$ 6.30M
5
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.522
0.00%
+0.39%
-7.67%
$ 130.61M
$ 81.17K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04586
+0.26%
-4.42%
-7.96%
$ 100.96M
$ 3.30M
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.008023
-0.25%
+1.64%
+0.35%
$ 79.36M
$ 10.53M
8
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.206
+0.19%
+0.89%
+2.09%
$ 75.92M
$ 20.19K
9
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005704
+0.41%
+0.28%
+5.61%
$ 44.27M
$ 11.67M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003231
-0.09%
+5.07%
-8.88%
$ 40.77M
$ 35.48M
11
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.012582
-29.04%
-4.57%
+13.12%
$ 36.40M
$ 38.85M
12
COTI
COTI
COTI
$ 0.010384
-1.09%
-3.24%
-6.30%
$ 29.85M
$ 10.19M
13
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5.592
+0.07%
+0.25%
+2.61%
$ 29.40M
$ 9.33K
14
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.10089
-0.22%
-7.75%
-11.27%
$ 27.86M
$ 1.66M
15
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00544
0.00%
-0.91%
-7.17%
$ 26.18M
$ 9.32M
16
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2786
-0.64%
-0.18%
+3.88%
$ 24.25M
$ 195.10K
17
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04343
+5.34%
+33.42%
+28.87%
$ 20.84M
$ 25.07M
18
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01754525
-0.03%
-0.01%
+7.84%
$ 17.55M
$ 339.44
19
NYM
NYM
NYM
$ 0.01882
+0.21%
+0.48%
+8.68%
$ 15.69M
$ 3.06M
20
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008913
-0.42%
+0.69%
+7.04%
$ 13.58M
$ 8.39M
21
Octra
Octra
OCT
$ 0.01999108
-0.39%
-0.06%
+2.09%
$ 12.50M
$ 50.59K
22
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04468
-0.54%
-1.16%
-1.77%
$ 12.23M
$ 1.67M
23
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 66,249
+0.11%
+0.02%
+4.00%
$ 6.40M
$ 497.83K
24
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01129
0.00%
+0.09%
-9.32%
$ 5.26M
$ 3.13K
25
Aragon
Aragon
ANT
$ 0.118112
0.00%
--
+1.37%
$ 5.10M
$ 25.87
26
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0501
0.00%
-4.75%
-4.39%
$ 4.88M
$ 107.57K
27
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.0118
-0.09%
+1.64%
-6.60%
$ 4.01M
$ 4.53M
28
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.249975
+0.01%
-0.04%
-11.73%
$ 3.46M
$ 18.87K
29
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.009509
+0.15%
-5.35%
+4.77%
$ 2.54M
$ 5.91M
30
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11257
+0.32%
+3.93%
+26.33%
$ 2.25M
$ 341.66K
31
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01254813
-0.54%
+0.03%
+8.13%
$ 1.94M
$ 342.21
32
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00179075
-0.34%
+0.04%
-12.50%
$ 1.79M
$ 7.71K
33
0x0
0x0
0X0
$ 0.00184056
-0.24%
-0.00%
+4.15%
$ 1.64M
$ 364.89
34
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.00893
0.00%
+1.19%
0.00%
$ 1.35M
$ 109.95K
35
GhostwareOS
GhostwareOS
GHOST
$ 0.00095734
-8.15%
-0.12%
-12.50%
$ 957.08K
$ 32.17K
36
Lit Protocol
Lit Protocol
LITKEY
$ 0.00419691
-0.02%
-0.00%
+2.12%
$ 923.32K
$ 3.33K
37
Veil Token
Veil Token
VEIL
$ 0.01082853
+0.74%
+0.02%
-12.07%
$ 866.30K
$ 6.08K
38
NONOS
NONOS
NOX
$ 0.00083345
-0.12%
-0.05%
-16.67%
$ 663.54K
$ 3.01K
39
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.050763
0.00%
--
-0.22%
$ 511.33K
$ 145.02
40
Enigma
Enigma
ENX
$ 0.00744323
-0.34%
-0.00%
+0.07%
$ 489.73K
$ 107.35
41
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00064809
-0.35%
-0.02%
-0.74%
$ 259.33K
$ 355.55
42
Paraloom
Paraloom
PARALOOM
$ 0.00019348
+1.54%
-0.07%
-22.77%
$ 193.48K
$ 15.51K
43
WORM
WORM
WORM
$ 0.04474367
0.00%
--
-1.36%
$ 171.83K
$ 220.46
44
Primer
Primer
PR
$ 0.00052698
-0.89%
+0.13%
-12.37%
$ 150.89K
$ 598.26
45
1clawAI
1clawAI
1CLAWAI
$ 8.23827E-7
+0.58%
-2.50%
+2.74%
$ 82.38K
--
46
Hibernates
Hibernates
HIBER
$ 6.509E-5
+0.39%
+1.50%
-7.01%
$ 64.83K
--
47
ZERA
ZERA
ZERA
$ 5.151E-5
+0.41%
+0.90%
-7.95%
$ 51.48K
--
48
Veilnet
Veilnet
VEILNET
$ 3.96985E-7
+0.58%
+0.30%
-0.11%
$ 39.70K
--
49
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3.72252E-7
0.00%
-0.20%
+0.04%
$ 35.36K
--
50
Yona
Yona
YONA
$ 8.897E-5
0.00%
+3.20%
+2.16%
$ 31.20K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Cơ sở hạ tầng riêng tư là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Cơ sở hạ tầng riêng tư đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 63 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $9.11B.
Token Cơ sở hạ tầng riêng tư nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Cơ sở hạ tầng riêng tư được theo dõi trên MEXC, NIL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 33.42% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Cơ sở hạ tầng riêng tư trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 63 token Cơ sở hạ tầng riêng tư, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Cơ sở hạ tầng riêng tư phổ biến bao gồm LINK, NEAR, BDX. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Cơ sở hạ tầng riêng tư là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Cơ sở hạ tầng riêng tư là khoảng $9.11B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Cơ sở hạ tầng riêng tư, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.