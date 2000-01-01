Trong số các token Cơ sở hạ tầng riêng tư được theo dõi trên MEXC, NIL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 33.42% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.