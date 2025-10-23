Thông tin giá theo USD của ShibaCoin (SHIC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.54% Biến động giá (1D) -4.53% Biến động giá (7 ngày) +0.02% Biến động giá (7 ngày) +0.02%

Giá thời gian thực của ShibaCoin (SHIC) là --. Trong 24 giờ qua, SHIC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SHIC là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHIC đã biến động +0.54% trong 1 giờ qua, -4.53% trong 24 giờ và +0.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ShibaCoin (SHIC)

Vốn hóa thị trường $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Nguồn cung lưu thông 94.39B 94.39B 94.39B Tổng cung 94,385,156,250.0 94,385,156,250.0 94,385,156,250.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ShibaCoin là $ 1.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SHIC là 94.39B, với tổng nguồn cung là 94385156250.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.03M.