Thông tin giá theo USD của Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01498443$ 0.01498443 $ 0.01498443 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.39% Biến động giá (1D) +2.70% Biến động giá (7 ngày) -12.64% Biến động giá (7 ngày) -12.64%

Giá thời gian thực của Valentine Grok Companion (VALENTINE) là --. Trong 24 giờ qua, VALENTINE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VALENTINE là $ 0.01498443, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VALENTINE đã biến động +0.39% trong 1 giờ qua, +2.70% trong 24 giờ và -12.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Vốn hóa thị trường $ 216.91K$ 216.91K $ 216.91K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 216.91K$ 216.91K $ 216.91K Nguồn cung lưu thông 999.83M 999.83M 999.83M Tổng cung 999,828,841.952769 999,828,841.952769 999,828,841.952769

Vốn hoá thị trường hiện tại của Valentine Grok Companion là $ 216.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VALENTINE là 999.83M, với tổng nguồn cung là 999828841.952769. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 216.91K.