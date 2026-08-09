Giá 1clawAI hôm nay

Giá 1clawAI (1CLAWAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 1CLAWAI sang USD là $ 0 mỗi 1CLAWAI.

1clawAI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 85,724, với nguồn cung lưu hành 100.00B 1CLAWAI. Trong vòng 24 giờ qua, 1CLAWAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 1CLAWAI biến động +0.18% trong giờ qua và -5.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường 1clawAI (1CLAWAI)

Vốn hóa thị trường $ 85.72K$ 85.72K $ 85.72K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 85.72K$ 85.72K $ 85.72K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của 1clawAI là $ 85.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 1CLAWAI là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 85.72K.