Top token chống lượng tử theo vốn hoá thị trường

Các blockchain chống lượng tử sử dụng thuật toán mã hoá tiên tiến được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công tiềm ẩn trong tương lai từ máy tính lượng tử. Khi năng lực tính toán phát triển, những mạng này hướng đến mục tiêu bảo vệ tài sản và dữ liệu người dùng khỏi bị xâm phạm bởi khả năng giải mã vượt trội. Nhà đầu tư theo dõi lĩnh vực này như một biện pháp phòng hộ dài hạn trước sự lỗi thời về công nghệ của mật mã truyền thống.