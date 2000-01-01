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Top token chống lượng tử theo vốn hoá thị trường

Các blockchain chống lượng tử sử dụng thuật toán mã hoá tiên tiến được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công tiềm ẩn trong tương lai từ máy tính lượng tử. Khi năng lực tính toán phát triển, những mạng này hướng đến mục tiêu bảo vệ tài sản và dữ liệu người dùng khỏi bị xâm phạm bởi khả năng giải mã vượt trội. Nhà đầu tư theo dõi lĩnh vực này như một biện pháp phòng hộ dài hạn trước sự lỗi thời về công nghệ của mật mã truyền thống.

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Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 509.63
-0.19%
-0.73%
+4.79%
$ 8.50B
$ 3.16K
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08216
-0.02%
-5.48%
-8.03%
$ 733.31M
$ 1.37M
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02351
-0.47%
-6.70%
-4.69%
$ 148.58M
$ 6.30M
4
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004403
+0.14%
-1.87%
-0.54%
$ 61.12M
$ 254.45B
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008746
+0.70%
-1.71%
+7.16%
$ 42.94M
$ 69.41M
6
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.0129094
-0.51%
-0.01%
+0.42%
$ 21.93M
$ 64.83K
7
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06455
+0.09%
-0.97%
-1.33%
$ 7.59M
$ 224.69K
8
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.0259
-4.22%
-8.67%
+10.29%
$ 6.32M
$ 16.10M
9
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00406
-0.25%
0.00%
-4.92%
$ 2.25M
$ 15.72M
10
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00182543
-0.44%
-0.03%
-18.77%
$ 1.83M
$ 14.44K
11
Qubitcoin
Qubitcoin
QTC
$ 0.507258
+1.05%
+0.00%
+12.79%
$ 1.17M
$ 5.99K
12
Tidecoin
Tidecoin
TDC
$ 0.0566
0.00%
-0.08%
+9.36%
$ 1.07M
$ 150.84
13
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03523
-0.40%
-6.05%
+0.20%
$ 1.01M
$ 2.04M
14
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0.002612
+0.04%
-0.02%
-7.46%
$ 261.39K
$ 516.48
15
AME Chain
AME Chain
AME
$ 0.0002363
-0.42%
-1.00%
+2.43%
$ 118.25K
$ 254.60M
16
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0.03171
-0.13%
-3.84%
-5.70%
--
$ 5.65M
17
Quantum R. Ledger
Quantum R. Ledger
QRL
$ 0.76684
+2.00%
+1.38%
-9.23%
--
$ 11.06K
18
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.023152
-0.58%
+7.71%
+6.23%
--
$ 3.44M

Câu hỏi thường gặp

Blockchain và tiền mã hoá chống lượng tử là gì?
Blockchain chống lượng tử là các mạng lưới được xây dựng bằng thuật toán mã hoá hậu lượng tử tiên tiến. Chúng được thiết kế đặc biệt để chống lại các xâm phạm bảo mật tiềm ẩn từ máy tính lượng tử cực mạnh trong tương lai.
Tại sao máy tính lượng tử gây ra mối đe doạ lý thuyết đối với các mạng tiền mã hoá truyền thống?
Tiền mã hoá truyền thống dựa vào mật mã đường cong ellip (ECC). Về mặt lý thuyết, máy tính lượng tử quy mô lớn có thể sử dụng thuật toán tiên tiến để phá vỡ các mã toán học này, có khả năng làm lộ khoá riêng tư và gây nguy hiểm cho an ninh mạng.
Token chống lượng tử cập nhật mật mã để bảo vệ tài sản người dùng như thế nào?
Token chống lượng tử sử dụng các cấu trúc toán học mới, chẳng hạn như mật mã dựa trên lưới hoặc chữ ký dựa trên hash, đã được chứng minh về mặt toán học là có khả năng chống lại năng lực tính toán khổng lồ của máy lượng tử.
Mối đe doạ từ máy tính lượng tử có phải là rủi ro trước mắt đối với các loại tiền mã hoá lớn như Bitcoin không?
Không, đây không phải là rủi ro trước mắt. Các chuyên gia ước tính sẽ mất nhiều năm trước khi máy tính lượng tử sở hữu đủ qubit ổn định để phá vỡ Bitcoin. Tuy nhiên, các dự án chống lượng tử đang xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết như một cơ chế phòng thủ chủ động.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Kháng lượng tử, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.