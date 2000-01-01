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Top token Cơ sở hạ tầng theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.222
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
2
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45.53
+0.29%
-0.85%
+2.66%
$ 3.52B
$ 39.86K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05327
+0.08%
-1.09%
-5.43%
$ 1.24B
$ 1.04M
4
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.181
+0.51%
-0.23%
+2.59%
$ 1.21B
$ 60.00K
5
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
0.00%
-0.02%
-0.06%
$ 1.00B
$ 53.22K
6
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09247
+0.21%
-0.94%
+13.43%
$ 708.36M
$ 10.53M
7
Quant
Quant
QNT
$ 58.36
+0.05%
-1.29%
-2.96%
$ 703.96M
$ 532.89
8
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.705
+0.49%
-1.19%
-2.77%
$ 556.50M
$ 879.68K
9
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04243
+1.15%
+1.05%
+7.43%
$ 332.48M
$ 8.89M
10
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2983
+2.76%
+1.62%
-10.87%
$ 248.13M
$ 924.85K
11
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1317
+0.54%
-1.36%
-5.21%
$ 237.53M
$ 421.71K
12
Humanity
Humanity
H
$ 0.0795
+0.60%
+1.37%
+5.06%
$ 224.76M
$ 2.10M
13
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.05534
+0.24%
+0.51%
-0.36%
$ 192.32M
$ 1.04M
14
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.9973
-2.89%
+10.97%
+251.48%
$ 160.85M
$ 4.06M
15
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03535
+0.37%
-0.42%
+5.29%
$ 158.23M
$ 1.80M
16
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01459
+0.69%
-0.41%
-1.96%
$ 157.68M
$ 4.55M
17
STRK
STRK
STRK
$ 0.02348
+1.25%
-6.32%
-4.57%
$ 149.85M
$ 6.09M
18
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4338
+0.30%
-0.18%
-1.97%
$ 146.41M
$ 482.70K
19
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1764
+0.51%
+0.34%
-7.57%
$ 138.98M
$ 653.24K
20
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05838
-0.10%
-1.94%
+2.59%
$ 113.07M
$ 943.26K
21
SOON
SOON
SOON
$ 0.2174
+0.32%
-0.83%
+2.22%
$ 111.20M
$ 759.95K
22
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.01558
+0.75%
-10.09%
-1.49%
$ 82.40M
$ 10.22M
23
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004066
+0.70%
-2.30%
+2.28%
$ 81.38M
$ 15.70M
24
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.209
+0.19%
-0.14%
-3.42%
$ 74.51M
$ 425.88K
25
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0931
0.00%
-0.64%
+10.83%
$ 69.81M
$ 3.22K
26
$ 877.76
-0.28%
-0.93%
+5.71%
$ 65.14M
$ 71.79
27
Gas
Gas
GAS
$ 0.944377
+0.23%
-0.00%
+0.74%
$ 61.47M
$ 932.62K
28
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02544
+0.16%
+0.79%
-0.35%
$ 60.97M
$ 2.41M
29
EXOD
EXOD
EXOD
$ 5.03
0.00%
0.00%
+0.40%
$ 52.59M
--
30
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.36184
-0.55%
+6.23%
+45.63%
$ 52.46M
$ 710.81K
31
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.016246
-5.31%
+38.15%
+60.13%
$ 51.77M
$ 32.48M
32
ELF
ELF
ELF
$ 0.05901
-0.40%
-1.50%
-2.55%
$ 47.47M
$ 946.98K
33
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.04372
+3.41%
-32.42%
+182.33%
$ 47.30M
$ 17.56M
34
$ 0.03731
+0.19%
+0.11%
+1.72%
$ 44.18M
$ 10.21K
35
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07581
+1.95%
+16.52%
+14.48%
$ 38.89M
$ 3.05M
36
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02277
+1.43%
-10.05%
+39.72%
$ 38.54M
$ 4.31M
37
RedStone
RedStone
RED
$ 0.08866
+0.59%
+0.02%
+1.20%
$ 37.01M
$ 646.79K
38
BitDCA
BitDCA
BDCA
$ 0.4524
+0.07%
-0.75%
-1.33%
$ 37.01M
$ 377.84K
39
APRO
APRO
AT
$ 0.14858
+0.53%
-5.39%
+9.47%
$ 36.98M
$ 361.33K
40
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3378
-1.37%
-2.64%
-0.65%
$ 35.27M
$ 169.23K
41
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.533
-0.59%
-1.68%
-1.68%
$ 34.39M
$ 35.41K
42
CargoX
CargoX
CXO
$ 0.150256
+0.01%
-0.00%
-0.25%
$ 32.32M
$ 11.08K
43
0G
0G
0G
$ 0.1502
+1.62%
-3.52%
+7.49%
$ 32.11M
$ 472.31K
44
Block Street
Block Street
BSB
$ 0.1406
-0.32%
-8.84%
+10.82%
$ 31.56M
$ 2.34M
45
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.1596
-0.06%
+0.76%
-5.87%
$ 30.97M
$ 317.23K
46
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005561
+0.68%
-0.49%
-7.25%
$ 28.97M
$ 17.55M
47
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03707
-0.24%
-1.18%
+8.99%
$ 28.47M
$ 1.96M
48
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006892
-1.04%
-3.62%
-8.67%
$ 27.45M
$ 10.35M
49
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00547406
+0.19%
+0.01%
-2.51%
$ 27.19M
$ 529.80K
50
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02821221
+1.54%
+0.14%
+30.44%
$ 26.32M
$ 18.32M

Câu hỏi thường gặp

Token Cơ sở hạ tầng là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Cơ sở hạ tầng đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 257 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $18.77B.
Token Cơ sở hạ tầng nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Cơ sở hạ tầng được theo dõi trên MEXC, XAN đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 38.15% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Cơ sở hạ tầng trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 257 token Cơ sở hạ tầng, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Cơ sở hạ tầng phổ biến bao gồm LINK, LTC, SKY. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Cơ sở hạ tầng là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Cơ sở hạ tầng là khoảng $18.77B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Cơ sở hạ tầng, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.