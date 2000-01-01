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Top token Chủ đề 4chan theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Chủ đề 4chan. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06978
+0.65%
-0.34%
-1.03%
$ 11.90B
$ 56.25M
2
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002903
+0.38%
+2.00%
-1.59%
$ 1.20B
$ 67.88B
3
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3231
+1.45%
-0.98%
-0.06%
$ 300.62M
$ 352.56K
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002459
+1.07%
-0.77%
-14.22%
$ 216.12M
$ 219.83B
5
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005649
-0.30%
-0.70%
+3.67%
$ 42.76M
$ 13.51M
6
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010493
+1.06%
+1.80%
+3.35%
$ 40.95M
$ 567.99B
7
DODO
DODO
DODO
$ 0.01986
-0.85%
-10.51%
+7.27%
$ 19.92M
$ 8.45M
8
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005522
-0.42%
-6.93%
-11.99%
$ 18.31M
$ 3.67T
9
GIGACHAD
GIGACHAD
GIGA
$ 0.001967
-0.05%
+0.56%
+3.74%
$ 18.30M
$ 29.73M
10
JOE
JOE
JOE
$ 0.02896
-0.34%
+10.61%
+19.16%
$ 13.39M
$ 3.76M
11
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07798
-0.29%
-0.60%
-4.71%
$ 8.38M
$ 673.80K
12
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.0000199
+1.69%
+2.37%
+3.11%
$ 6.72M
$ 26.79M
13
PEP
PEP
PEP
$ 0.0000618
0.00%
+3.52%
-9.65%
$ 6.36M
$ 24.01M
14
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0.00013333
-0.86%
-0.02%
-1.19%
$ 6.32M
$ 183.60K
15
Milady Meme Coin
Milady Meme Coin
LADYS
$ 0.000000006006
+0.23%
0.00%
-1.43%
$ 4.41M
$ 9.09T
16
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2849
+0.32%
-5.51%
-7.30%
$ 3.94M
$ 192.63K
17
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0.057214
+0.22%
-0.01%
+7.30%
$ 2.86M
$ 3.35K
18
Pain
Pain
PAIN
$ 0.464246
+0.37%
+0.01%
+2.81%
$ 2.32M
$ 330.97
19
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001825
+0.22%
+5.25%
+8.31%
$ 1.75M
$ 35.14T
20
4Chan
4Chan
4CHAN
$ 2.2223E-14
+0.42%
-2.20%
-2.32%
$ 1.71M
--
21
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0.00138072
+0.37%
-0.00%
+7.91%
$ 1.38M
$ 93.38K
22
Sigma
Sigma
SIGMA
$ 0.00105436
-0.28%
-0.03%
-4.05%
$ 948.59K
$ 760.42K
23
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0.00096809
+0.70%
-0.07%
-12.18%
$ 897.36K
$ 18.19K
24
Rage Guy
Rage Guy
RAGEGUY
$ 0.00081617
-0.65%
-0.09%
+20.11%
$ 815.35K
$ 39.10K
25
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000010966
-0.08%
-1.45%
-5.23%
$ 729.37K
$ 47.58T
26
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 5.28E-6
+1.73%
+24.70%
+14.78%
$ 528.28K
--
27
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 3.26E-6
+0.31%
-7.10%
-4.96%
$ 326.03K
--
28
Kekistan
Kekistan
KEK
$ 6.74432E-7
+0.09%
-2.20%
-9.57%
$ 283.67K
--
29
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0.00030352
+0.08%
-0.00%
+5.05%
$ 272.36K
$ 4.30
30
Dolan Duck
Dolan Duck
DOLAN
$ 0.00243974
+0.17%
+0.00%
-23.90%
$ 239.64K
$ 6.60K
31
Soyjak
Soyjak
SOY
$ 0.00019385
+0.43%
+0.00%
+17.81%
$ 189.88K
$ 225.25
32
Pepoclown
Pepoclown
HONK
$ 4.38523E-10
0.00%
-0.30%
+10.94%
$ 184.48K
--
33
FINE
FINE
FINE
$ 4.38163E-10
+0.09%
-0.80%
+1.72%
$ 184.29K
--
34
Cheese
Cheese
CHEESE
$ 0.00015748
+0.20%
+0.01%
+4.71%
$ 157.50K
$ 2.72
35
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 2.1E-6
0.00%
-2.50%
-16.67%
$ 146.03K
--
36
Bucky
Bucky
BUCKY
$ 0.00014291
+0.29%
+0.30%
+40.80%
$ 142.90K
$ 4.58K
37
OG SMINEM
OG SMINEM
OGSM
$ 1.412E-9
+0.14%
+2.00%
+7.62%
$ 141.14K
--
38
Stonks on ETH
Stonks on ETH
STONKS
$ 3.16588E-7
+0.09%
-0.60%
+1.08%
$ 133.16K
--
39
Okayeg
Okayeg
OKAYEG
$ 2.62373E-7
-0.32%
-3.30%
-13.92%
$ 110.39K
--
40
Snibbu
Snibbu
SNIBBU
$ 0.00025837
0.00%
-0.00%
+12.55%
$ 108.69K
$ 910.26
41
Gondola
Gondola
GONDOLA
$ 1.9268E-7
-1.57%
+2.10%
-3.73%
$ 81.05K
--
42
Apu Gurl
Apu Gurl
APUGURL
$ 1.86657E-7
+0.09%
+1.60%
+1.91%
$ 78.51K
--
43
hikikomori
hikikomori
HIKI
$ 7.502E-5
+0.46%
+0.10%
+41.04%
$ 75.02K
--
44
FATGF
FATGF
FATGF
$ 6.646E-5
+0.20%
-0.80%
+2.03%
$ 65.29K
--
45
SPURDO ON ETH
SPURDO ON ETH
SPURDO
$ 4.876E-5
+0.10%
-1.10%
+0.06%
$ 48.75K
--
46
Oggie
Oggie
OGGIE
$ 4.199E-5
+0.07%
+49.20%
+52.47%
$ 41.98K
--
47
fsjal
fsjal
FSJAL
$ 3.11E-5
+0.45%
+6.80%
+13.09%
$ 31.10K
--
48
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 2.871E-5
+0.31%
+0.20%
-99.37%
$ 28.71K
--
49
LOLGUY
LOLGUY
LOLGUY
$ 2.925E-5
+1.42%
-32.60%
+27.56%
$ 24.65K
--
50
Smol dodo
Smol dodo
$DOD
$ 1.11E-5
+0.45%
+2.20%
-5.93%
$ 11.10K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Chủ đề 4chan là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Chủ đề 4chan đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 57 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $13.82B.
Token Chủ đề 4chan nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Chủ đề 4chan được theo dõi trên MEXC, OGGIE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 49.20% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Chủ đề 4chan trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 57 token Chủ đề 4chan, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Chủ đề 4chan phổ biến bao gồm DOGE, PEPE, SPX. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Chủ đề 4chan là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Chủ đề 4chan là khoảng $13.82B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Chủ đề 4chan, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.