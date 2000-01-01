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Top token Layer 2 (L2) theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Layer 2 (L2). Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
OKB
OKB
OKB
$ 93.517
+0.13%
-1.48%
+8.40%
$ 1.96B
$ 1.74K
2
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4248
+0.02%
-1.21%
+6.64%
$ 1.40B
$ 264.99K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.0777
+0.26%
+1.30%
+6.38%
$ 828.07M
$ 1.54M
4
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07824
+0.40%
-0.13%
-6.82%
$ 488.96M
$ 1.79M
5
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1312
+0.54%
-1.36%
-5.21%
$ 237.53M
$ 421.71K
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1107
+0.45%
-1.25%
-0.45%
$ 221.00M
$ 503.33K
7
OP
OP
OP
$ 0.0887
+0.48%
-0.27%
-0.76%
$ 191.06M
$ 406.52K
8
STRK
STRK
STRK
$ 0.0234
+1.25%
-6.32%
-4.57%
$ 149.85M
$ 6.09M
9
SOON
SOON
SOON
$ 0.2173
+0.32%
-0.83%
+2.22%
$ 111.20M
$ 759.95K
10
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.008004
+0.74%
+1.90%
-0.41%
$ 79.74M
$ 10.64M
11
Derive
Derive
DRV
$ 0.09758
0.00%
-1.19%
-1.56%
$ 71.41M
$ 567.95K
12
$ 0.004909
+0.45%
-0.06%
+2.20%
$ 42.85M
$ 10.97M
13
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008756
+0.38%
-1.44%
+6.35%
$ 42.62M
$ 70.27M
14
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01367
+0.74%
-2.71%
-2.22%
$ 39.31M
$ 4.55M
15
$ 0.006018
+0.05%
+2.04%
+5.25%
$ 38.74M
$ 10.46M
16
CELO
CELO
CELO
$ 0.06337
+0.06%
+0.25%
+3.89%
$ 38.13M
$ 809.99K
17
Prom
Prom
PROM
$ 2.0465
-0.93%
+5.20%
+9.86%
$ 37.25M
$ 31.14K
18
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002259
+0.80%
+1.66%
+0.49%
$ 35.13M
$ 34.53M
19
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
-0.00%
+0.65%
$ 34.58M
$ 1.92K
20
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.47398
+0.27%
+0.26%
-0.41%
$ 32.07M
$ 128.31K
21
COTI
COTI
COTI
$ 0.010391
-0.12%
-2.37%
-3.49%
$ 30.38M
$ 10.40M
22
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05883
+0.44%
-0.37%
+3.20%
$ 27.95M
$ 1.02M
23
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02821221
+1.54%
+0.14%
+30.44%
$ 26.32M
$ 18.32M
24
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00544
-0.18%
-1.45%
-7.33%
$ 26.18M
$ 9.37M
25
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01939
+1.47%
-0.62%
+9.38%
$ 24.69M
$ 5.33M
26
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005327
-0.02%
+0.23%
-5.57%
$ 23.74M
$ 12.48M
27
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3163
+0.31%
+1.37%
+4.66%
$ 22.37M
$ 199.68K
28
Phala
Phala
PHA
$ 0.02418
-0.25%
+2.67%
+13.95%
$ 20.03M
$ 4.31M
29
Tokamak Network
Tokamak Network
TON
$ 0.308359
-0.16%
-0.04%
-3.42%
$ 19.90M
$ 397.24K
30
Metal DAO
Metal DAO
MTL
$ 0.212773
+0.47%
+0.02%
+4.40%
$ 19.58M
$ 353.45K
31
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02092
+1.65%
+0.97%
+7.12%
$ 19.17M
$ 3.20M
32
Metis
Metis
METIS
$ 2.536
+0.55%
+1.31%
+3.23%
$ 19.15M
$ 26.47K
33
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.076738
+0.22%
+0.01%
+4.32%
$ 17.89M
$ 1.10M
34
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01422
+0.81%
+9.42%
+7.85%
$ 17.43M
$ 34.77M
35
Blast
Blast
BLAST
$ 0.0002493
-0.04%
-0.40%
+1.26%
$ 15.78M
$ 216.38M
36
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00417107
-1.28%
+0.02%
-0.51%
$ 15.61M
$ 43.48K
37
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0725
+0.41%
-0.14%
+4.01%
$ 14.15M
$ 757.93K
38
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04187
-0.17%
-0.66%
+0.48%
$ 14.07M
$ 1.48M
39
Fluent
Fluent
BLEND
$ 0.06845
-0.35%
+2.85%
+5.63%
$ 13.84M
$ 1.11M
40
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.00983
-0.10%
-1.01%
-5.48%
$ 13.45M
$ 5.46M
41
CORN
CORN
CORN
$ 0.02537
+0.04%
+0.20%
-0.04%
$ 13.33M
$ 6.12M
42
Lumia
Lumia
LUMIA
$ 0.07584
+0.01%
-3.34%
+2.78%
$ 13.14M
$ 758.19K
43
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01908
-1.55%
+3.02%
+3.36%
$ 12.79M
$ 3.01M
44
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0294
+0.69%
0.00%
+5.40%
$ 11.41M
$ 1.76M
45
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004759
+0.97%
+4.82%
+8.61%
$ 11.26M
$ 30.94M
46
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04454
+0.04%
+2.11%
+1.25%
$ 10.23M
$ 1.77M
47
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.008044
-0.06%
-3.25%
+10.54%
$ 9.68M
$ 7.87M
48
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01891
+0.48%
-2.90%
-0.74%
$ 9.27M
$ 3.27M
49
KONET
KONET
KONET
$ 0.01918966
0.00%
-0.03%
-16.63%
$ 8.90M
$ 570.22
50
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.004021
-0.40%
+1.03%
+2.87%
$ 8.04M
$ 14.26M

Câu hỏi thường gặp

Token Layer 2 (L2) là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Layer 2 (L2) đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 108 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $6.68B.
Token Layer 2 (L2) nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Layer 2 (L2) được theo dõi trên MEXC, ION đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 36.21% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Layer 2 (L2) trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 108 token Layer 2 (L2), bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Layer 2 (L2) phổ biến bao gồm OKB, MNT, POL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Layer 2 (L2) là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Layer 2 (L2) là khoảng $6.68B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Layer 2 (L2), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.