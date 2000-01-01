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Top token Riêng tư theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Riêng tư. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 509.09
-0.19%
-0.73%
+4.79%
$ 8.50B
$ 3.16K
2
Monero
Monero
XMR
$ 398.11
+0.21%
+3.73%
+9.28%
$ 7.45B
$ 12.72K
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.199
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
4
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45.38
-0.33%
-1.22%
+2.36%
$ 3.51B
$ 40.32K
5
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6096
-0.08%
-0.63%
-9.11%
$ 2.08B
$ 269.56K
6
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09239
+0.97%
+0.17%
+14.01%
$ 714.32M
$ 10.53M
7
DASH
DASH
DASH
$ 31.01
-0.29%
-1.86%
-0.70%
$ 395.44M
$ 8.23K
8
Decred
Decred
DCR
$ 12.966
+0.13%
+0.96%
-2.92%
$ 226.70M
$ 6.35K
9
Humanity
Humanity
H
$ 0.07965
+0.98%
+3.65%
+6.87%
$ 225.44M
$ 2.11M
10
STRK
STRK
STRK
$ 0.02349
-0.47%
-6.70%
-4.69%
$ 148.58M
$ 6.30M
11
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.522
0.00%
+0.39%
-7.67%
$ 130.61M
$ 81.17K
12
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04598
+0.26%
-4.42%
-7.96%
$ 100.96M
$ 3.30M
13
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.008002
-0.25%
+1.64%
+0.35%
$ 79.36M
$ 10.53M
14
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.205
+0.19%
+0.89%
+2.09%
$ 75.92M
$ 20.19K
15
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005694
+0.41%
+0.28%
+5.61%
$ 44.27M
$ 11.67M
16
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.216
+1.89%
-0.51%
-8.91%
$ 42.34M
$ 281.69K
17
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003232
-0.09%
+5.07%
-8.88%
$ 40.77M
$ 35.48M
18
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.012112
-29.04%
-4.57%
+13.12%
$ 36.40M
$ 38.85M
19
Verge
Verge
XVG
$ 0.002181
-1.45%
+2.35%
+9.66%
$ 36.02M
$ 38.07M
20
COTI
COTI
COTI
$ 0.010385
-1.09%
-3.24%
-6.30%
$ 29.85M
$ 10.19M
21
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5.587
+0.07%
+0.25%
+2.61%
$ 29.40M
$ 9.33K
22
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.10109
-0.22%
-7.75%
-11.27%
$ 27.86M
$ 1.66M
23
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00544
0.00%
-0.91%
-7.17%
$ 26.18M
$ 9.32M
24
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2789
-0.64%
-0.18%
+3.88%
$ 24.25M
$ 195.10K
25
Nock
Nock
NOCK
$ 0.00958
0.00%
-6.08%
-18.05%
$ 21.03M
$ 6.31M
26
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04389
+5.34%
+33.42%
+28.87%
$ 20.84M
$ 25.07M
27
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.5162
+1.06%
-50.28%
-43.25%
$ 17.57M
$ 3.84M
28
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01754525
-0.03%
-0.01%
+7.84%
$ 17.55M
$ 339.44
29
NYM
NYM
NYM
$ 0.01881
+0.21%
+0.48%
+8.68%
$ 15.69M
$ 3.06M
30
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008904
-0.42%
+0.69%
+7.04%
$ 13.58M
$ 8.39M
31
Octra
Octra
OCT
$ 0.01999108
-0.39%
-0.06%
+2.09%
$ 12.50M
$ 50.59K
32
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04455
-0.54%
-1.16%
-1.77%
$ 12.23M
$ 1.67M
33
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6303
-0.06%
-2.26%
-4.90%
$ 11.78M
$ 116.38K
34
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.0121
-0.09%
+1.17%
+6.78%
$ 9.47M
$ 7.06M
35
Arcane
Arcane
ARCANE
$ 0.00948461
-0.47%
-0.00%
-3.85%
$ 7.97M
$ 1.11K
36
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 66,249
+0.11%
+0.02%
+4.00%
$ 6.40M
$ 497.83K
37
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01129
0.00%
+0.09%
-9.32%
$ 5.26M
$ 3.13K
38
Aragon
Aragon
ANT
$ 0.118112
0.00%
--
+1.37%
$ 5.10M
$ 25.87
39
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01771232
0.00%
+0.06%
+4.96%
$ 4.94M
$ 5.16K
40
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0501
0.00%
-4.75%
-4.39%
$ 4.88M
$ 107.57K
41
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.01177
-0.09%
+1.64%
-6.60%
$ 4.01M
$ 4.53M
42
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.249975
+0.01%
-0.04%
-11.73%
$ 3.46M
$ 18.87K
43
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01405139
+0.36%
-0.10%
+8.20%
$ 3.13M
$ 1.92K
44
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00309723
-0.43%
+0.00%
+3.04%
$ 3.10M
$ 21.35K
45
Navio
Navio
NAV
$ 0.03831008
-0.34%
+0.09%
+10.51%
$ 2.95M
$ 7.15
46
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.009509
+0.15%
-5.35%
+4.77%
$ 2.54M
$ 5.91M
47
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.02498
+0.62%
-10.08%
-25.02%
$ 2.38M
$ 2.53M
48
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11257
+0.32%
+3.93%
+26.33%
$ 2.25M
$ 341.66K
49
Nerva
Nerva
XNV
$ 0.101255
+0.18%
-0.01%
-7.35%
$ 1.95M
$ 447.41
50
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01254813
-0.54%
+0.03%
+8.13%
$ 1.94M
$ 342.21

Câu hỏi thường gặp

Token Riêng tư là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Riêng tư đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 116 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $29.59B.
Token Riêng tư nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Riêng tư được theo dõi trên MEXC, NIL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 33.42% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Riêng tư trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 116 token Riêng tư, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Riêng tư phổ biến bao gồm ZEC, XMR, LINK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Riêng tư là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Riêng tư là khoảng $29.59B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Riêng tư, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.