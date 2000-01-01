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Top token tài sản thế giới thực (RWA) theo vốn hoá thị trường

Các giao thức tài sản thế giới thực (RWA) tập trung vào việc mã hoá các tài sản tài chính vật chất hoặc truyền thống - như bất động sản, trái phiếu và tín dụng tư nhân - trên blockchain. Bằng cách kết nối tài chính truyền thống (TradFi) với DeFi, chúng mở khoá thanh khoản toàn cầu và cho phép sở hữu một phần các tài sản ngoài chuỗi. Lĩnh vực này được đánh giá rộng rãi là chất xúc tác quan trọng để đưa vốn tổ chức và lợi nhuận thế giới thực vào hệ sinh thái tiền mã hoá.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.001
0.00%
--
-0.40%
$ 21.10B
$ 3.82M
2
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1628
+0.18%
-0.55%
-4.96%
$ 5.49B
$ 2.29M
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.208
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
4
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 7.94K
5
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
6
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,310.37
+0.17%
-0.56%
+6.50%
$ 2.64B
$ 87.20
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.25M
8
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,321.73
+0.20%
-0.61%
+6.59%
$ 1.97B
$ 320.55
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.3499
+0.11%
-0.05%
-6.61%
$ 1.70B
$ 1.09M
10
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.17
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 968.25M
--
11
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 106.17
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 967.43M
--
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.62M
--
13
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08216
-0.02%
-5.48%
-8.03%
$ 733.31M
$ 1.37M
14
Quant
Quant
QNT
$ 58.16
+0.07%
-1.37%
-3.06%
$ 703.24M
$ 528.24
15
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 690.92M
--
16
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999493
+0.01%
0.00%
-0.04%
$ 657.15M
$ 1.16M
17
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02688
-0.11%
-0.74%
+3.26%
$ 552.78M
$ 2.53M
18
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00789691
-0.07%
+0.03%
-3.89%
$ 444.56M
$ 9.43K
19
Injective
Injective
INJ
$ 4.327
+0.28%
-2.02%
-14.23%
$ 431.27M
$ 158.25K
20
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 139.78
-0.10%
-0.00%
+7.41%
$ 333.55M
$ 14.89K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3232
+0.19%
-1.53%
-4.95%
$ 296.49M
$ 718.86K
22
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 251.88M
$ 566.10K
23
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 202.50M
--
24
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 192.98M
--
25
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15048
-0.13%
+0.31%
-5.11%
$ 179.08M
$ 393.17K
26
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0017408
+0.65%
-1.94%
-2.98%
$ 173.79M
$ 102.56M
27
$ 777.18
+0.01%
-0.13%
+1.78%
$ 168.14M
$ 73.47
28
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
PC0000033
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.50M
--
29
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.631
+1.12%
+6.82%
+23.13%
$ 159.84M
$ 57.91K
30
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.88
0.00%
+0.05%
+3.64%
$ 152.71M
$ 20.06K
31
$ 224.68
+0.12%
-0.06%
+8.41%
$ 147.08M
$ 358.82
32
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 144.28M
--
33
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2775
-0.21%
+0.72%
-2.81%
$ 139.95M
$ 238.68K
34
$ 358.34
+0.17%
+0.16%
-4.15%
$ 138.17M
$ 156.60
35
$ 93.75
-0.05%
-0.64%
+2.70%
$ 137.89M
$ 602.68
36
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTN
PC0000097
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 134.00M
--
37
$ 68.44
-0.51%
-0.22%
+11.46%
$ 131.67M
$ 1.09K
38
$ 331.02
-0.06%
-0.39%
+2.26%
$ 129.04M
$ 185.47
39
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.017
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 117.78M
$ 22.27
40
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,300.05
+0.03%
-0.00%
+6.44%
$ 117.51M
$ 3.51M
41
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,105.15
-0.31%
0.00%
+0.16%
$ 115.34M
--
42
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 114.50M
--
43
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
44
SOON
SOON
SOON
$ 0.2171
-0.73%
-3.56%
+3.78%
$ 111.61M
$ 757.36K
45
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
PC0000015
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 110.23M
--
46
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07621
0.00%
+0.07%
+2.32%
$ 104.36M
$ 2.61M
47
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,024.28
-0.53%
-0.00%
-0.19%
$ 102.63M
--
48
$ 67.64
+0.19%
-0.56%
+11.37%
$ 95.25M
$ 1.05K
49
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1639
+0.55%
-1.33%
-6.36%
$ 94.25M
$ 373.00K
50
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 43.54
0.00%
0.00%
+20.74%
$ 90.35M
$ 350.43

Câu hỏi thường gặp

Tài sản thế giới thực (RWA) có nghĩa là gì trong ngành blockchain?
Tài sản thế giới thực (RWA) đề cập đến quá trình mã hoá các tài sản tài chính vật chất truyền thống - như bất động sản, trái phiếu chính phủ hoặc tín dụng tư nhân - và đưa lên blockchain dưới dạng token kỹ thuật số.
Việc mã hoá tài sản vật chất mang lại lợi ích gì cho hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi)?
Việc mã hoá tài sản vật chất kết nối tài chính truyền thống (TradFi) với DeFi, bơm thanh khoản khổng lồ bên ngoài vào thị trường tiền mã hoá và cung cấp cho nhà đầu tư blockchain các cơ hội lợi nhuận ổn định từ thế giới thực.
Những loại tài sản thế giới thực (RWA) phổ biến nhất được giao dịch trên blockchain là gì?
Các tài sản thế giới thực (RWA) được mã hoá phổ biến nhất bao gồm trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, stablecoin được đảm bảo bằng fiat, token sở hữu một phần bất động sản và tín dụng doanh nghiệp tư nhân mã hoá.
Các giao thức RWA đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của tài sản vật chất mã hoá như thế nào?
Các giao thức RWA dựa vào sự kết hợp giữa hợp đồng thông minh để theo dõi kỹ thuật số và các quỹ uỷ thác ngoài chuỗi có ràng buộc pháp lý hoặc công ty mục đích đặc biệt (SPV) để đảm bảo token kỹ thuật số đại diện chính xác cho quyền sở hữu hợp pháp của tài sản vật chất.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Tài sản thế giới thực (RWA), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.