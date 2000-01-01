Các giao thức tài sản thế giới thực (RWA) tập trung vào việc mã hoá các tài sản tài chính vật chất hoặc truyền thống - như bất động sản, trái phiếu và tín dụng tư nhân - trên blockchain. Bằng cách kết nối tài chính truyền thống (TradFi) với DeFi, chúng mở khoá thanh khoản toàn cầu và cho phép sở hữu một phần các tài sản ngoài chuỗi. Lĩnh vực này được đánh giá rộng rãi là chất xúc tác quan trọng để đưa vốn tổ chức và lợi nhuận thế giới thực vào hệ sinh thái tiền mã hoá.
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