Giá MiroShark hôm nay

Giá MiroShark (MIROSHARK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MIROSHARK sang USD là $ 0 mỗi MIROSHARK.

MiroShark hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 270,160, với nguồn cung lưu hành 100.00B MIROSHARK. Trong vòng 24 giờ qua, MIROSHARK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MIROSHARK biến động +2.43% trong giờ qua và -13.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường MiroShark (MIROSHARK)

Vốn hóa thị trường $ 270.16K$ 270.16K $ 270.16K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 270.16K$ 270.16K $ 270.16K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của MiroShark là $ 270.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MIROSHARK là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 270.16K.