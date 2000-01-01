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Top token Quản trị theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Quản trị. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.35
+0.28%
-1.56%
-0.57%
$ 13.72B
$ 12.70K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.073
+1.22%
+1.66%
+2.90%
$ 2.52B
$ 59.54K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.99
+0.71%
+0.79%
-1.33%
$ 1.41B
$ 1.15K
4
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8032
+0.29%
-1.50%
-4.99%
$ 1.35B
$ 975.73K
5
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05329
+0.08%
-1.09%
-5.43%
$ 1.24B
$ 1.04M
6
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.183
+0.51%
-0.23%
+2.59%
$ 1.21B
$ 60.00K
7
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3246
+1.10%
+5.45%
-2.58%
$ 1.09B
$ 882.95K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0872
+0.57%
-3.34%
-5.41%
$ 807.53M
$ 3.71M
9
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.374
+0.07%
-0.43%
+0.51%
$ 705.88M
$ 149.64K
10
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.444
0.00%
+0.77%
+0.56%
$ 509.15M
$ 225.68K
11
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07873
+0.40%
-0.13%
-6.82%
$ 488.96M
$ 1.79M
12
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.213786
-0.25%
+5.13%
+101.99%
$ 468.91M
$ 9.36M
13
Curve
Curve
CRV
$ 0.2391
+0.25%
+6.31%
+16.61%
$ 365.23M
$ 3.05M
14
FET
FET
FET
$ 0.1358
+0.30%
-1.46%
-7.01%
$ 305.85M
$ 1.41M
15
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.81
+0.11%
0.00%
+0.64%
$ 280.93M
$ 68.36K
16
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2985
+2.76%
+1.62%
-10.87%
$ 248.13M
$ 924.85K
17
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2021
+0.40%
-2.09%
+0.65%
$ 218.99M
$ 279.54K
18
OP
OP
OP
$ 0.0893
+0.48%
-0.27%
-0.76%
$ 191.06M
$ 406.52K
19
ENS
ENS
ENS
$ 4.269
-0.02%
-0.88%
-0.26%
$ 171.98M
$ 12.64K
20
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6994
-1.64%
-3.54%
-24.80%
$ 166.65M
$ 288.97K
21
Compound
Compound
COMP
$ 16.7
+0.12%
-0.30%
+0.79%
$ 166.50M
$ 3.18K
22
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.633
+0.19%
+6.18%
+21.81%
$ 158.37M
$ 58.95K
23
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.131
+0.08%
-1.65%
-2.02%
$ 130.90M
$ 874.73K
24
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08446
+0.37%
+0.61%
+4.24%
$ 119.37M
$ 617.75K
25
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0762
+0.12%
+0.08%
+2.49%
$ 104.55M
$ 2.60M
26
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11477
+0.55%
+0.26%
+0.55%
$ 96.74M
$ 580.97K
27
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,068.9
+0.48%
-0.10%
-2.96%
$ 73.88M
$ 30.29
28
SNX
SNX
SNX
$ 0.2113
-0.05%
-0.42%
-2.27%
$ 72.69M
$ 513.51K
29
XPR Network
XPR Network
XPR
$ 0.002493
0.00%
-1.18%
-3.73%
$ 72.57M
$ 29.81M
30
0x
0x
ZRX
$ 0.08214
+0.23%
-1.11%
+1.54%
$ 69.40M
$ 691.02K
31
RE
RE
RE
$ 0.41112
-1.71%
-0.83%
+0.58%
$ 64.33M
$ 560.01K
32
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008472
+0.31%
+1.40%
+1.89%
$ 51.41M
$ 22.88M
33
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1708
+0.29%
+3.15%
+9.37%
$ 48.88M
$ 403.08K
34
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.0395
+0.74%
+1.75%
-3.35%
$ 46.38M
$ 21.77M
35
Spark
Spark
SPK
$ 0.01471
+0.41%
+1.31%
-5.89%
$ 41.15M
$ 4.13M
36
$ 0.00603
+0.05%
+2.04%
+5.25%
$ 38.74M
$ 10.46M
37
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003643
+0.55%
+1.34%
+6.44%
$ 36.37M
$ 15.32M
38
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.534
-0.59%
-1.68%
-1.68%
$ 34.39M
$ 35.41K
39
Alaya AI
Alaya AI
AGT
$ 0.014625
-0.48%
-5.58%
-1.02%
$ 33.80M
$ 7.85M
40
Band
Band
BAND
$ 0.175628
+0.96%
+0.05%
+12.77%
$ 31.65M
$ 2.25M
41
UMA
UMA
UMA
$ 0.3394
+0.30%
-0.76%
-0.62%
$ 30.70M
$ 161.29K
42
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2713
+0.33%
+0.56%
+1.35%
$ 29.25M
$ 283.62K
43
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08186
+0.28%
-1.15%
-5.04%
$ 28.37M
$ 708.36K
44
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.008414
+0.08%
-0.22%
+3.96%
$ 28.36M
$ 7.11M
45
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3203
+0.09%
+3.99%
+17.97%
$ 28.26M
$ 233.02K
46
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01422
0.00%
-0.42%
+2.09%
$ 27.31M
$ 3.49M
47
ICON
ICON
ICX
$ 0.02328029
+0.67%
+0.01%
+6.25%
$ 25.53M
$ 263.05K
48
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02067
+0.78%
+3.26%
-1.67%
$ 25.47M
$ 4.14M
49
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3189
+0.31%
+1.37%
+4.66%
$ 22.37M
$ 199.68K
50
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.021772
+0.18%
+22.41%
+27.06%
$ 22.29M
$ 5.92M

Câu hỏi thường gặp

Token Quản trị là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Quản trị đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 194 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $29.79B.
Token Quản trị nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Quản trị được theo dõi trên MEXC, VOLT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 248.50% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Quản trị trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 194 token Quản trị, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Quản trị phổ biến bao gồm HYPE, UNI, AAVE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Quản trị là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Quản trị là khoảng $29.79B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Quản trị, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.