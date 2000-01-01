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Top stablecoin theo vốn hoá thị trường

Stablecoin là các loại tiền mã hoá được thiết kế để duy trì giá trị ổn định bằng cách neo giá vào các tài sản bên ngoài như tiền fiat. Chúng mang lại lợi ích thanh toán nhanh chóng của tài sản kỹ thuật số đồng thời giảm thiểu biến động thị trường thông thường. Nhà giao dịch sử dụng rộng rãi stablecoin như một nơi trú ẩn an toàn trong biến động thị trường, phương tiện trao đổi và một loại tiền tệ cơ sở cho các cặp giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Tether
Tether
USDT
$ 0,999376
0,00%
0,00%
+0,04%
$ 183,13B
$ 23,00B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00071
0,00%
0,00%
-0,02%
$ 74,84B
$ 37,34M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1,0005
0,00%
0,00%
-0,01%
$ 10,58B
$ 58,70K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0009
0,00%
+0,02%
0,00%
$ 4,49B
$ 1,89M
5
USD1
USD1
USD1
$ 1,00049
0,00%
+0,04%
+0,05%
$ 4,40B
$ 2,28M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1,001
+0,10%
+0,00%
+0,14%
$ 3,49B
$ 303,33M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0,99976
-0,01%
0,00%
+0,02%
$ 2,80B
$ 34,37M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1,0
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,58B
$ 36,56M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0,9997
0,00%
0,00%
+0,13%
$ 1,36B
$ 2,83K
10
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0,998772
0,00%
0,00%
+0,07%
$ 1,32B
$ 1,23M
11
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0,996
0,00%
+0,04%
+0,01%
$ 1,30B
$ 92,53K
12
United Stables
United Stables
U
$ 1,0001
+0,01%
+0,02%
-0,04%
$ 1,00B
$ 53,06K
13
GHO
GHO
GHO
$ 0,997971
-0,03%
0,00%
-0,04%
$ 697,62M
$ 1,12M
14
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0,999493
+0,01%
0,00%
-0,04%
$ 657,15M
$ 1,16M
15
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0,998914
0,00%
0,00%
+0,03%
$ 551,00M
$ 770,69K
16
USX
USX
USX
$ 0,999303
0,00%
0,00%
-0,01%
$ 506,61M
$ 460,14K
17
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0,997
0,00%
+0,06%
+0,03%
$ 492,88M
$ 8,18K
18
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0,01213818
0,00%
0,00%
+0,61%
$ 476,13M
$ 1,98K
19
EURC
EURC
EURC
$ 1,15
0,00%
0,00%
0,00%
$ 454,81M
$ 10,10M
20
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0,999656
0,00%
0,00%
-0,01%
$ 352,45M
$ 1,74M
21
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0,9981
-0,01%
-0,01%
0,00%
$ 336,88M
$ 57,27K
22
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0,943716
0,00%
0,00%
+4,78%
$ 306,12M
$ 624,78K
23
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0,998805
-0,02%
0,00%
-0,02%
$ 213,73M
$ 1,90M
24
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0,999543
0,00%
0,00%
-0,04%
$ 210,64M
$ 1,62M
25
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 1,0
0,00%
0,00%
0,00%
$ 174,27M
$ 31,62K
26
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1,094
0,00%
0,00%
+0,18%
$ 174,21M
$ 811,17K
27
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1,15
-0,86%
0,00%
0,00%
$ 161,34M
$ 3,00M
28
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0,998388
0,00%
0,00%
-0,02%
$ 149,55M
$ 1,17M
29
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0,00631754
-0,13%
-0,00%
-0,43%
$ 126,65M
--
30
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0,997377
-0,11%
-0,00%
-0,26%
$ 124,56M
$ 2,34K
31
CASH
CASH
CASH
$ 0,998993
0,00%
0,00%
-0,07%
$ 121,87M
$ 7,29M
32
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1,0
+0,12%
-0,00%
-0,10%
$ 115,87M
$ 79,22K
33
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1,0
+0,02%
0,00%
+0,04%
$ 111,77M
$ 1,86M
34
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0,997521
-0,18%
-0,00%
-0,17%
$ 99,75M
$ 337,85K
35
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0,999344
-0,01%
0,00%
-0,02%
$ 97,62M
$ 3,76M
36
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0,999853
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 96,18M
--
37
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0,995415
0,00%
--
-0,05%
$ 75,85M
$ 7,71
38
USDX
USDX
USDX
$ 0,671199
0,00%
--
+1,96%
$ 74,88M
$ 4,63K
39
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0,996544
-0,07%
0,00%
-0,07%
$ 74,88M
$ 4,78K
40
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0,998146
0,00%
-0,00%
+0,20%
$ 74,86M
$ 54,05K
41
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0,196531
0,00%
+0,00%
-0,03%
$ 73,55M
$ 253,63
42
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0,998248
-0,01%
+0,01%
-0,02%
$ 65,83M
$ 143,75K
43
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4,13
0,00%
--
+262,28%
$ 62,01M
$ 19,80M
44
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0,999473
0,00%
0,00%
-0,01%
$ 61,06M
$ 1,33M
45
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1,23
-0,81%
0,00%
-0,81%
$ 59,60M
$ 1,88K
46
Eurite
Eurite
EURI
$ 1,1556
-0,02%
-0,02%
+0,31%
$ 57,32M
$ 5,52K
47
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0,195129
0,00%
0,00%
-0,30%
$ 56,66M
$ 2,59K
48
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0,00632187
0,00%
0,00%
+0,06%
$ 55,67M
$ 110,78K
49
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0,998989
-0,01%
0,00%
+0,01%
$ 54,18M
$ 556,89K
50
JupUSD
JupUSD
JUPUSD
$ 0,998912
0,00%
0,00%
-0,05%
$ 52,60M
$ 4,65M

Câu hỏi thường gặp

Mục đích chính của stablecoin trong thị trường tiền mã hoá là gì?
Stablecoin được thiết kế để duy trì giá ổn định, cung cấp cho nhà giao dịch tiền mã hoá nơi trú ẩn an toàn khỏi biến động thị trường và mang lại phương tiện chuyển đổi đáng tin cậy để mua các tài sản kỹ thuật số khác.
Tất cả stablecoin đều được đảm bảo hoàn toàn bằng tiền fiat truyền thống không?
Không. Trong khi các stablecoin được đảm bảo bằng fiat dựa vào dự trữ ngân hàng, stablecoin thuật toán sử dụng hợp đồng thông minh để cân bằng nguồn cung, còn stablecoin được đảm bảo bằng tiền mã hoá sử dụng tài sản kỹ thuật số được thế chấp vượt mức để duy trì mức neo giá.
Nhà giao dịch tiền mã hoá sử dụng stablecoin như thế nào trong thị trường xu hướng giảm?
Trong thị trường xu hướng giảm, nhà giao dịch tiền mã hoá thường bán các altcoin biến động và nắm giữ stablecoin để bảo toàn giá trị vốn, đảm bảo nhà giao dịch có sẵn tài sản thanh khoản khi các cơ hội mua mới xuất hiện.
Tại sao các cặp giao dịch stablecoin lại cần thiết cho sàn giao dịch phi tập trung (DEX)?
Các cặp giao dịch stablecoin cung cấp mức cơ sở giá đáng tin cậy trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX), đảm bảo nhà cung cấp thanh khoản không phải chịu tổn thất lớn tạm thời do biến động giá cực đoan của các loại tiền mã hoá thông thường.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Stablecoin, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.