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Top token tài chính phi tập trung (DeFi) theo vốn hoá thị trường

Các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) sử dụng hợp đồng thông minh để tái tạo các dịch vụ tài chính truyền thống - như cho vay, vay và giao dịch - trên blockchain. Các mạng ngang hàng này loại bỏ nhu cầu về các bên trung gian tập trung như ngân hàng. Token DeFi thường nắm bắt giá trị giao thức, cung cấp cho người nắm giữ quyền bỏ phiếu quản trị và cơ hội chia sẻ doanh thu tiềm năng.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,927.57
+0.26%
0.00%
+2.56%
$ 17.23B
$ 30.03
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.51
+0.28%
-1.56%
-0.57%
$ 13.72B
$ 12.70K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,376.12
+0.06%
-0.00%
+2.64%
$ 8.80B
$ 1.66M
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.249
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.069
+1.22%
+1.66%
+2.90%
$ 2.52B
$ 59.54K
6
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.35187
+0.41%
+0.58%
-6.61%
$ 1.71B
$ 1.11M
7
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6118
-0.62%
+1.88%
+0.99%
$ 1.65B
$ 835.97K
8
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 92.11
+0.71%
+0.79%
-1.33%
$ 1.41B
$ 1.15K
9
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.0534
+0.08%
-1.09%
-5.43%
$ 1.24B
$ 1.04M
10
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.09B
$ 1.53M
11
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9327
+0.55%
-0.38%
-0.52%
$ 967.49M
$ 33.19K
12
JUST
JUST
JST
$ 0.10083
-0.03%
-1.44%
-4.72%
$ 861.89M
$ 678.28K
13
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07792
+0.26%
+1.30%
+6.38%
$ 828.07M
$ 1.54M
14
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08739
+0.57%
-3.34%
-5.41%
$ 807.53M
$ 3.71M
15
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.67
+0.27%
+0.01%
+2.23%
$ 803.24M
$ 1.66M
16
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 86.35
+0.23%
+0.01%
+4.10%
$ 782.36M
$ 378.81K
17
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1822
+0.28%
-2.05%
-6.44%
$ 602.97M
$ 1.12M
18
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3356
+0.15%
+2.23%
+15.27%
$ 581.90M
$ 124.53K
19
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.449
0.00%
+0.77%
+0.56%
$ 509.15M
$ 225.68K
20
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.211176
-0.25%
+5.13%
+101.99%
$ 468.91M
$ 9.36M
21
Injective
Injective
INJ
$ 4.327
-0.23%
-2.49%
-14.14%
$ 430.47M
$ 151.90K
22
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4213
+0.31%
-2.89%
+1.72%
$ 399.63M
$ 152.18K
23
Curve
Curve
CRV
$ 0.2405
+0.25%
+6.31%
+16.61%
$ 365.23M
$ 3.05M
24
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.18M
$ 4.15M
25
SUN
SUN
SUN
$ 0.018064
+0.23%
+0.17%
+0.27%
$ 347.45M
$ 4.02M
26
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3914
+1.77%
+2.41%
-2.22%
$ 344.60M
$ 2.09M
27
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.0428
+1.15%
+1.05%
+7.43%
$ 332.48M
$ 8.89M
28
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,933
+0.03%
+0.00%
+1.76%
$ 304.94M
$ 15.78M
29
SEI
SEI
SEI
$ 0.04154
+0.12%
-0.62%
-0.72%
$ 299.10M
$ 1.47M
30
TIA
TIA
TIA
$ 0.3246
+0.19%
-1.50%
-4.64%
$ 296.86M
$ 710.93K
31
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,038.06
+0.24%
0.00%
+2.43%
$ 289.79M
$ 5.63K
32
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.81
+0.11%
0.00%
+0.64%
$ 280.93M
$ 68.36K
33
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 106.65
-0.08%
-0.28%
+1.47%
$ 280.53M
$ 556.24
34
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005006
+0.26%
+0.81%
-1.06%
$ 273.86M
$ 2.15B
35
JITO
JITO
JTO
$ 0.5247
+0.34%
+3.57%
+3.18%
$ 253.94M
$ 136.52K
36
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2976
+2.76%
+1.62%
-10.87%
$ 248.13M
$ 924.85K
37
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.378
+0.07%
-2.70%
-0.15%
$ 233.75M
$ 143.51K
38
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 90.99
+0.60%
+0.01%
-1.69%
$ 222.98M
$ 1.72K
39
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.99942
+0.02%
0.00%
+0.05%
$ 213.86M
$ 1.81M
40
PayFi Strategy Token USDC
PayFi Strategy Token USDC
PSTUSDC
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 211.38M
$ 48.63K
41
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.45066
+0.96%
-5.18%
+3.70%
$ 189.36M
$ 329.94K
42
DEXE
DEXE
DEXE
$ 2.181
-1.05%
-1.89%
-2.42%
$ 182.20M
$ 196.15K
43
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06377
+0.69%
-2.11%
-2.19%
$ 181.24M
$ 965.83K
44
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 107.04
+0.43%
+0.01%
+3.91%
$ 181.02M
$ 284.56K
45
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15104
+0.09%
+0.63%
-4.48%
$ 179.69M
$ 401.50K
46
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0017381
+0.20%
-2.28%
-3.68%
$ 173.10M
$ 99.24M
47
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6385
+0.41%
-0.70%
+3.79%
$ 171.07M
$ 96.72K
48
Compound
Compound
COMP
$ 16.71
+0.12%
-0.30%
+0.79%
$ 166.50M
$ 3.18K
49
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.635
+0.19%
+6.18%
+21.81%
$ 158.37M
$ 58.95K
50
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03544
+0.37%
-0.42%
+5.29%
$ 158.23M
$ 1.80M

Câu hỏi thường gặp

Tài chính phi tập trung (DeFi) có nghĩa là gì trong hệ sinh thái Web3?
Tài chính phi tập trung (DeFi) đại diện cho hệ thống tài chính được xây dựng hoàn toàn trên mạng blockchain. DeFi sử dụng hợp đồng thông minh để cung cấp dịch vụ cho vay, vay và giao dịch mà không cần dựa vào các tổ chức tập trung như ngân hàng thương mại.
Token giao thức DeFi nắm bắt giá trị kinh tế như thế nào?
Token giao thức DeFi nắm bắt giá trị kinh tế bằng cách cấp cho người nắm giữ token quyền bỏ phiếu quản trị về nâng cấp phần mềm, và thường xuyên phân bổ một phần phí giao dịch của giao thức trở lại cho người nắm giữ token.
Farming lợi nhuận trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) là gì?
Farming lợi nhuận là chiến lược DeFi phổ biến, trong đó người dùng khoá tài sản tiền mã hoá vào các pool thanh khoản của giao thức. Đổi lại cho việc cung cấp thanh khoản này, người dùng nhận phần thưởng dưới dạng lợi nhuận hoặc token DeFi mới được mint.
Các nền tảng cho vay tài chính phi tập trung (DeFi) có an toàn để sử dụng không?
Mặc dù các nền tảng DeFi mang lại tính minh bạch, nhưng nền tảng cho vay DeFi tiềm ẩn các rủi ro vốn có như lỗ hổng mã hợp đồng thông minh, biến động giá tài sản cực đoan và những sự kiện thanh lý tiềm ẩn trong các đợt suy thoái thị trường đột ngột.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Tài chính phi tập trung (DeFi), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.