Các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) sử dụng hợp đồng thông minh để tái tạo các dịch vụ tài chính truyền thống - như cho vay, vay và giao dịch - trên blockchain. Các mạng ngang hàng này loại bỏ nhu cầu về các bên trung gian tập trung như ngân hàng. Token DeFi thường nắm bắt giá trị giao thức, cung cấp cho người nắm giữ quyền bỏ phiếu quản trị và cơ hội chia sẻ doanh thu tiềm năng.
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