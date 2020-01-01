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Top token Thị trường dự đoán theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Thị trường dự đoán. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0,005522
+%0,16
+%0,80
-%6,19
$ 29,21M
$ 17,63M
2
Predictions
Predictions
PRDT
$ 1,072
+%0,47
%0,00
%0,00
$ 25,72M
$ 29,04K
3
Aura
Aura
AURASOL
$ 0,011015
+%1,90
-%3,68
+%38,15
$ 10,60M
$ 5,26M
4
Overtime
Overtime
OVER
$ 0,177009
-%0,03
+%0,01
+%9,58
$ 9,77M
$ 24,96K
5
Opinion
Opinion
OPN
$ 0,05394
+%0,58
-%0,72
-%0,32
$ 9,67M
$ 1,21M
6
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0,06363
-%0,19
-%1,65
-%1,88
$ 8,40M
$ 897,38K
7
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0,01375
-%3,35
+%4,47
+%9,09
$ 8,29M
$ 5,55M
8
Kleros
Kleros
PNK
$ 0,00825122
-%0,02
+%0,00
-%0,10
$ 7,55M
$ 4,48K
9
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0,02246
-%0,31
-%0,40
+%5,29
$ 4,00M
$ 3,01M
10
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0,2855
+%0,35
-%4,54
-%7,33
$ 3,96M
$ 190,82K
11
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3,65
+%7,04
+%0,02
+%4,29
$ 1,10M
$ 1,85K
12
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0,00113118
%0,00
--
+%0,05
$ 746,58K
$ 42,38K
13
HILO
HILO
HILO
$ 0,00469117
%0,00
-%0,01
+%7,25
$ 564,69K
$ 260,74
14
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0,01595864
-%0,56
+%0,10
-%0,68
$ 327,15K
$ 3,34K
15
PlotX
PlotX
PLOT
$ 0,00303449
-%0,19
+%0,01
+%2,21
$ 316,36K
$ 27,01
16
XRADERS
XRADERS
XR
$ 0,00448
%0,00
-%0,07
-%3,34
$ 298,26K
$ 4,11M
17
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0,00208691
-%6,13
--
+%5,69
$ 260,29K
$ 1,57K
18
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0,0022612
-%0,25
--
+%3,14
$ 226,14K
$ 6,26
19
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0,0001885
-%0,26
+%0,01
-%7,78
$ 188,52K
$ 520,47
20
BLOXWAP
BLOXWAP
BLOXWAP
$ 0,00018586
-%7,19
-%0,39
+%77,25
$ 184,12K
$ 19,53K
21
XYRO
XYRO
XYRO
$ 0,00017614
%0,00
--
-%21,53
$ 176,14K
$ 16,06
22
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0,00018911
-%0,01
%0,00
+%0,04
$ 171,31K
$ 6,21K
23
Azuro
Azuro
AZUR
$ 0,0007329
-%0,47
-%1,58
-%6,80
$ 147,95K
$ 17,33M
24
PNP Exchange
PNP Exchange
PNP
$ 6,823E-5
+%0,37
-%2,20
-%2,17
$ 68,24K
--
25
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0,00015031
%0,00
--
-%0,17
$ 64,62K
$ 122,73
26
Hunch
Hunch
HUNCH
$ 4,69363E-7
%0,00
-%0,50
-%40,80
$ 46,94K
--
27
Triadmarkets
Triadmarkets
TRIAD
$ 0,00010556
%0,00
-%0,01
-%36,72
$ 46,84K
$ 112,02
28
Finance Vote
Finance Vote
FVT
$ 0,00015642
%0,00
--
-%1,21
$ 41,79K
$ 252,83
29
Legend
Legend
LEGEND
$ 3,223E-5
%0,00
+%0,30
+%0,03
$ 32,22K
--
30
Pubhouse Dominance Index
Pubhouse Dominance Index
PUB
$ 2,606E-5
%0,00
+%2,90
+%1,96
$ 25,38K
--
31
fries
fries
FRIES
$ 2,33533E-7
%0,00
+%2,50
+%1,04
$ 23,35K
--
32
Pubhouse
Pubhouse
PUB
$ 2,211E-5
+%0,36
+%1,90
-%21,26
$ 22,12K
--
33
OracleBNB
OracleBNB
ORACLE
$ 1,26E-5
%0,00
-%0,80
+%1,86
$ 12,60K
--
34
BNBet
BNBet
BNBET
$ 9,56E-6
%0,00
-%0,50
+%0,84
$ 9,56K
--
35
Pollo
Pollo
POLLO
$ 9,47E-6
%0,00
-%3,70
-%8,59
$ 9,47K
--
36
Dexsport
Dexsport
DESU
$ 0,0141
+%0,15
-%0,24
-%1,80
--
$ 571,64K
37
Cap
Cap
CAP
$ 0,04721
-%1,14
+%19,51
+%64,05
--
$ 8,00M
38
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0,0948
-%0,60
+%0,05
-%0,13
--
$ 540,36K
39
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0,012596
+%0,32
-%0,66
-%1,05
--
$ 251,49M

Câu hỏi thường gặp

Token Thị trường dự đoán là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Thị trường dự đoán đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 39 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $122.29M.
Token Thị trường dự đoán nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Thị trường dự đoán được theo dõi trên MEXC, CAP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 19.51% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Thị trường dự đoán trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 39 token Thị trường dự đoán, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Thị trường dự đoán phổ biến bao gồm SPACE, PRDT, AURASOL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Thị trường dự đoán là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Thị trường dự đoán là khoảng $122.29M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Thị trường dự đoán, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.