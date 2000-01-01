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Danh mục tiền mã hoá

Khám phá các danh mục và lĩnh vực tiền mã hoá trên MEXC, được phân nhóm theo hệ sinh thái, ứng dụng, công nghệ, v.v. Các danh mục được xếp hạng theo biến động giá 24 giờ. Chọn bất kỳ danh mục nào để xem các token thành phần và hiệu suất thị trường gần đây.

#Danh mụcTop tăng trưởng
451Hệ sinh thái Cronos zkEVM
CRO
VUSD
LINK
----------10452Hệ sinh thái DeepBrain Chain
DBC
----------1453Hệ sinh thái Kroma
LINK
----------1454Hệ sinh thái Terra
LUNA
WETH
ASTRO
----------14455Hệ sinh thái Evmos
REGEN
STARS
GRAV
----------9456Gensyn Ecosystem
USDC.E
AI
----------2457Hệ sinh thái Zilliqa
DMX
XCAD
FPS
----------5458Hệ sinh thái IOTA EVM
USDC.E
IOTA
CYB
----------8459Hệ sinh thái Base
HYBUX
PAW
SKAI
----------1552460Hệ sinh thái X Layer
GOUT COIN
DOGSHIT
GRODO
----------33461Hệ sinh thái Core
PZP
DUALCORE
WCORE
----------11462Hệ sinh thái Redbelly Network
RBNT
AUDM
AUDD
----------6463Hệ sinh thái Massa
MAS
----------1464Token Liquid Restaking
EZSOL
KYSOL
SSOL
--------$ 2,65M14465Hệ sinh thái Cardano
PBX
$LOBSTER
CRAWJU
----------60466Hệ sinh thái Mode
WFRAX
PEAS
MODE
----------24467Hệ sinh thái Linea
SOULS
LINDA
$CROAK
----------58468Hệ sinh thái Lens
LINK
----------1469Hệ sinh thái Astar zkEVM
BONSAICOIN
----------1470Doma Ecosystem
USDC.E
----------1471Hệ sinh thái Morph L2
MX
USDC
USDE
----------10472Hệ sinh thái Immutable zkEVM
END
GOG
OIK
----------13473Hệ sinh thái Oasys
Z
WOAS
STOAS
----------5474Hệ sinh thái Boba Network
BOBA
FRAX
ACX
----------7475Hệ sinh thái Voi Network
VOI
----------1476Hệ sinh thái SmartBCH
WBCH
----------1477Hệ sinh thái Bitlayer
LINK
BRBTC
PELL
----------5478Hệ sinh thái Oasis Emerald
WBTC
ETH
AVAX
----------4479Hệ sinh thái Ethereum Classic
WETC
USC
----------2480Hệ sinh thái Theta
WBNB
THETA
TDROP
----------4481Hệ sinh thái Constellation Network
UP
DOR
----------2482Hệ sinh thái VeChain
VTHO
HAI
VET
----------6483Hệ sinh thái Celo
REGEN
WCOP
SELFCLAW
----------44484Hệ sinh thái Bittensor EVM
LINK
WTAO
----------2485Hệ sinh thái World Chain
IDRX
DNA
BOWSER
----------18486Hệ sinh thái Hedera
HBARBARIAN
KARATE
DINO
----------35487Hệ sinh thái Oraichain
ORAIX
AIRI
OCH
----------3488Hệ sinh thái Vanar Chain
VANRY
----------1489Hệ sinh thái Blast
OHNO
BEPE
OMNI
----------32490Hệ sinh thái Osmosis
JURIS
STARS
GRAV
----------90491Hệ sinh thái Abstract
BOOST
TYAG
PLANB
----------40492Hệ sinh thái Tron
SUNPEPE
SUNPUMP
JM
----------81493Hệ sinh thái Sonic SVM
SONIC
----------1494ETH Liquid Restaked
YNETHX
PZETH
CMETH
--------$ 8,39K3495SOL Liquid Restaked
EZSOL
SSOL
KYSOL
--------$ 11,34K3496Anubis Ecosystem
USDC
BNB
ETH
----------4497Hệ sinh thái Stacks
WELSH
LEO
NASTY
----------13498Hệ sinh thái Botanix
STBTC
USDC.E
LINK
----------5499Hệ sinh thái Wanchain
ZOO
WANETH
WANBTC
----------3500SOL Liquid Staked
BBSOL
VSOL
LSSOL
--------$ 7,22M27

Câu hỏi thường gặp

Danh mục và lĩnh vực tiền mã hoá là gì?
Danh mục tiền mã hoá phân nhóm các tài sản kỹ thuật số dựa trên các đặc điểm chung, như công nghệ nền tảng, ứng dụng hoặc hệ sinh thái. Phân loại này giúp người dùng dễ dàng điều hướng thị trường và theo dõi các phân khúc cụ thể như DeFi, meme coin hoặc blockchain Layer 1.
Một loại tiền mã hoá có thể thuộc nhiều danh mục không?
Có. Vì tài sản kỹ thuật số thường sở hữu nhiều thuộc tính chức năng, một token duy nhất có thể thuộc nhiều lĩnh vực. Ví dụ, Ethereum được phân loại là blockchain Layer 1, nhưng cũng là phần cơ bản của danh mục cơ sở hạ tầng hợp đồng thông minh và Web3.
Các danh mục tiền mã hoá mới có được bổ sung theo thời gian không?
Chắc chắn. Ngành Web3 rất năng động. Khi các đổi mới công nghệ, giao thức hoặc xu hướng thị trường mới xuất hiện, chúng tôi liên tục cập nhật chỉ số và bổ sung các lĩnh vực mới để phản ánh chính xác bối cảnh tiền mã hoá đang không ngừng phát triển.
Việc kiểm tra danh mục tiền mã hoá có thể giúp tôi khám phá các cơ hội giao dịch như thế nào?
Bằng cách theo dõi các lĩnh vực tiền mã hoá, bạn có thể xác định dòng tiền và xu hướng thị trường mới nổi. Khi một câu chuyện cụ thể thu hút sự chú ý, việc kiểm tra danh mục cho phép bạn nhanh chóng so sánh hiệu suất của các token liên quan và nắm bắt sự chuyển dịch trong các lĩnh vực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tất cả danh mục tiền mã hoá, quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường trên trang này đều được lấy từ các bên thứ ba độc lập. MEXC không đảm bảo tính chính xác hoặc kịp thời của thông tin này. Việc đưa vào các lĩnh vực không cấu thành sự chứng thực hoặc khuyến nghị đầu tư. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin và không phải là lời khuyên tài chính. Giao dịch tiền mã hoá tiềm ẩn rủi ro cao, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR).