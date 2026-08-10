Giá Blue Agent hôm nay

Giá Blue Agent (BLUEAGENT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0,00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BLUEAGENT sang USD là $ 0 mỗi BLUEAGENT.

Blue Agent hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 34.696, với nguồn cung lưu hành 100,00B BLUEAGENT. Trong vòng 24 giờ qua, BLUEAGENT được giao dịch trong khoảng từ $ 0,0 (thấp) đến $ 0,0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLUEAGENT biến động -- trong giờ qua và -9,12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Blue Agent (BLUEAGENT)

Vốn hóa thị trường $ 34,70K$ 34,70K $ 34,70K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34,70K$ 34,70K $ 34,70K Nguồn cung lưu thông 100,00B 100,00B 100,00B Tổng cung 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của Blue Agent là $ 34,70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BLUEAGENT là 100,00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34,70K.