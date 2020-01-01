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Top token Hệ sinh thái x402 theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái x402. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.209
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
2
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.179
-0.23%
+0.29%
-7.24%
$ 138.75M
$ 658.11K
3
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003231
-0.09%
+5.07%
-8.88%
$ 40.77M
$ 35.48M
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01756
-0.51%
-0.96%
+1.62%
$ 39.26M
$ 1.25M
5
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003173
+0.95%
-3.00%
+7.49%
$ 31.50M
$ 193.88M
6
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003705
+0.14%
+0.96%
+0.16%
$ 22.81M
$ 19.72M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.0739
-0.39%
-3.88%
+6.29%
$ 22.72M
$ 1.15M
8
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02874
0.00%
+1.45%
+19.30%
$ 22.13M
$ 174.73K
9
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.09207
-3.66%
+13.47%
+23.10%
$ 20.49M
$ 763.64K
10
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.05859
+0.03%
+3.88%
+1.22%
$ 14.84M
$ 1.29M
11
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04183
+0.65%
-0.21%
+0.70%
$ 14.09M
$ 1.47M
12
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.11894
+0.12%
-11.15%
+80.30%
$ 12.01M
$ 2.44M
13
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02924
0.00%
+0.31%
+4.24%
$ 11.39M
$ 64.65K
14
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.068
+0.60%
+8.47%
+17.46%
$ 9.85M
$ 268.76K
15
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02643
-0.04%
+0.38%
+2.61%
$ 5.89M
$ 2.36M
16
Anyspend
Anyspend
ANY
$ 0.02473125
0.00%
--
+0.35%
$ 5.44M
$ 6.58
17
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06271
-0.22%
+0.16%
-3.66%
$ 5.08M
$ 560.42K
18
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.008342
+1.74%
+0.62%
-2.28%
$ 4.16M
$ 6.25M
19
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00265268
-0.29%
-0.12%
+18.58%
$ 2.65M
$ 176.35K
20
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00203782
-0.18%
+0.02%
+1.11%
$ 2.04M
$ 170.11K
21
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00225463
-0.44%
-0.02%
+0.67%
$ 1.84M
$ 1.17K
22
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00179075
-0.34%
+0.04%
-12.50%
$ 1.79M
$ 7.71K
23
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.1
-0.90%
+0.03%
+15.43%
$ 1.58M
$ 630.09
24
Zauthx402
Zauthx402
ZAUTH
$ 0.00131375
-1.85%
-0.09%
-15.77%
$ 1.24M
$ 64.61K
25
Ping
Ping
PING
$ 0.00123093
-0.08%
+0.04%
+8.39%
$ 1.23M
$ 32.14K
26
Avo
Avo
AVO
$ 0.00115087
-0.49%
+0.16%
-6.99%
$ 1.15M
$ 6.74K
27
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00106453
-0.77%
+0.01%
-6.41%
$ 1.06M
$ 3.97K
28
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.01919484
-0.49%
+0.01%
-37.37%
$ 939.79K
$ 216.92
29
NODE
NODE
NODE
$ 0.005889
-0.08%
-0.10%
-2.11%
$ 786.34K
$ 9.91M
30
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00076434
-0.39%
+0.00%
+0.28%
$ 764.66K
$ 13.06
31
Meridian
Meridian
MRDN
$ 0.01476596
-0.04%
-0.14%
+6.37%
$ 667.49K
$ 18.08K
32
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0014113
+0.01%
+0.64%
+0.88%
$ 650.05K
$ 47.66M
33
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00076048
+0.52%
-0.01%
-18.05%
$ 587.90K
$ 356.14K
34
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00217929
-0.40%
+0.01%
+7.64%
$ 517.29K
$ 653.60
35
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.00048771
-0.86%
-0.06%
-25.27%
$ 487.72K
$ 5.10K
36
The SWARM
The SWARM
SWARM
$ 0.00091195
-0.62%
-0.00%
+3.51%
$ 475.74K
$ 370.89
37
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 0.00005503
+0.13%
+0.90%
+0.90%
$ 470.96K
$ 50.05M
38
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00046133
-0.02%
+0.06%
-25.13%
$ 461.35K
$ 8.56K
39
Dexter AI
Dexter AI
DEXTER
$ 0.00042048
-0.68%
+0.02%
+19.38%
$ 420.43K
$ 26.93K
40
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00040139
-0.64%
-0.01%
-17.12%
$ 401.39K
$ 70.22
41
XONA AGENT
XONA AGENT
XONA
$ 0.00038743
-0.45%
+0.11%
+48.15%
$ 374.13K
$ 6.15K
42
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00035816
-0.54%
+0.01%
-6.67%
$ 355.66K
$ 862.52
43
Regent
Regent
REGENT
$ 3.27E-6
+0.62%
-2.50%
-5.49%
$ 327.20K
--
44
Otto AI
Otto AI
OTTO
$ 0.00071553
-0.71%
-0.04%
-6.32%
$ 322.84K
$ 950.12
45
Sally A1C
Sally A1C
A1C
$ 0.01417094
-0.70%
--
-7.81%
$ 297.59K
$ 1.93K
46
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00028949
-0.96%
-0.05%
-6.77%
$ 289.50K
$ 674.98
47
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00027617
0.00%
--
-1.99%
$ 276.17K
$ 87.35
48
MiroShark
MiroShark
MIROSHARK
$ 2.72E-6
+0.74%
+7.20%
-4.56%
$ 271.78K
--
49
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.00018
0.00%
0.00%
-10.04%
$ 258.11K
$ 570.94K
50
0xGasless
0xGasless
0XGAS
$ 0.02207132
-0.24%
0.00%
-2.41%
$ 242.78K
$ 342.40

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái x402 là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái x402 đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 105 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $5.83B.
Token Hệ sinh thái x402 nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái x402 được theo dõi trên MEXC, CAP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 19.51% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái x402 trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 105 token Hệ sinh thái x402, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái x402 phổ biến bao gồm LINK, EIGEN, CCD. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái x402 là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái x402 là khoảng $5.83B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái x402, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.