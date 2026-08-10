Giá Rivalz Network hôm nay

Giá Rivalz Network (RIZ) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 8.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RIZ sang USD là $ 0 mỗi RIZ.

Rivalz Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 215,888, với nguồn cung lưu hành 4.99B RIZ. Trong vòng 24 giờ qua, RIZ được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0111699, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RIZ biến động -0.59% trong giờ qua và +17.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Rivalz Network (RIZ)

Vốn hóa thị trường $ 215.89K$ 215.89K $ 215.89K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 215.89K$ 215.89K $ 215.89K Nguồn cung lưu thông 4.99B 4.99B 4.99B Tổng cung 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rivalz Network là $ 215.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RIZ là 4.99B, với tổng nguồn cung là 4989887900.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 215.89K.