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Top token Farming lợi nhuận theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Farming lợi nhuận. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.063
+0.20%
+2.24%
+4.32%
$ 2.52B
$ 55.51K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.63
+0.09%
+1.00%
-1.10%
$ 1.41B
$ 1.17K
3
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.441
-0.28%
+0.28%
+0.42%
$ 507.03M
$ 214.20K
4
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.213556
+1.64%
+3.30%
+84.56%
$ 468.84M
$ 9.30M
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2404
-0.13%
+4.84%
+15.67%
$ 361.58M
$ 3.05M
6
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.367
-0.07%
-3.06%
-0.07%
$ 233.07M
$ 142.47K
7
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15044
-0.13%
+0.31%
-5.11%
$ 179.08M
$ 393.17K
8
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6346
+0.30%
-0.89%
+4.12%
$ 170.80M
$ 96.53K
9
Compound
Compound
COMP
$ 16.72
+0.06%
-0.42%
+0.85%
$ 166.50M
$ 3.18K
10
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.642
+1.12%
+6.82%
+23.13%
$ 159.84M
$ 57.91K
11
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
-0.84%
$ 102.14M
$ 4.97K
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1376
+0.37%
+1.35%
+13.07%
$ 89.23M
$ 488.27K
13
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,067.6
-0.01%
-0.55%
-2.98%
$ 73.83M
$ 30.12
14
SNX
SNX
SNX
$ 0.2107
+0.10%
-0.52%
-2.41%
$ 72.56M
$ 529.97K
15
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0664
+0.39%
-1.21%
-1.58%
$ 64.78M
$ 58.45K
16
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 55.377
+1.26%
-4.41%
-9.27%
$ 52.96M
$ 1.97K
17
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1694
-0.76%
+2.73%
+9.21%
$ 48.62M
$ 403.55K
18
Venus
Venus
XVS
$ 2.7903
+0.10%
+1.27%
+0.70%
$ 45.67M
$ 20.77K
19
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3211
+0.41%
+4.72%
+18.85%
$ 28.38M
$ 235.13K
20
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.078606
+0.18%
+0.04%
+1.89%
$ 28.30M
$ 83.90K
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.793
0.00%
+6.31%
+8.81%
$ 15.19M
$ 19.69K
22
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00008078
+0.11%
+1.34%
+2.52%
$ 13.86M
$ 678.95M
23
JOE
JOE
JOE
$ 0.02854
+0.21%
+8.15%
+18.81%
$ 13.23M
$ 3.77M
24
ROGIN.AI
ROGIN.AI
ROG
$ 0.1799
-0.61%
-1.81%
-5.89%
$ 11.99M
$ 41.30K
25
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.0048
+0.19%
+3.16%
+8.16%
$ 11.15M
$ 31.35M
26
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001388
+1.47%
+6.16%
+7.82%
$ 9.92M
$ 51.87M
27
Bella
Bella
BEL
$ 0.11075
-1.72%
+5.20%
+14.53%
$ 8.90M
$ 648.95K
28
balancer
balancer
BAL
$ 0.10887
+0.08%
-0.75%
+0.41%
$ 7.62M
$ 503.34K
29
Badger
Badger
BADGER
$ 0.340341
+0.04%
-0.00%
-2.49%
$ 7.15M
$ 967.36K
30
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001289
-0.92%
+2.06%
+5.73%
$ 6.63M
$ 430.70M
31
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008333
+0.68%
-1.76%
+4.59%
$ 6.32M
$ 6.98M
32
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.76
0.00%
+0.01%
-9.88%
$ 6.22M
$ 12.31K
33
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.081365
-0.36%
-0.00%
+3.54%
$ 5.55M
$ 260.60
34
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003209
+0.28%
-1.39%
-1.18%
$ 5.52M
$ 5.05M
35
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.98
0.00%
-0.01%
+0.51%
$ 5.01M
$ 99.03K
36
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02399
+0.92%
-0.86%
+11.91%
$ 4.74M
$ 2.16M
37
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.23
+0.27%
-0.31%
+1.63%
$ 3.51M
$ 10.46K
38
MetFi
MetFi
METFI
$ 0.01041745
+0.01%
+0.03%
+12.46%
$ 3.44M
$ 3.10K
39
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00034192
+0.04%
+0.01%
-2.75%
$ 3.42M
$ 708.06
40
Beefy
Beefy
BIFI
$ 36.7
-0.38%
+0.01%
+0.82%
$ 2.94M
$ 1.10K
41
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.02866175
0.00%
0.00%
+1.10%
$ 2.87M
$ 42.99
42
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.002114
0.00%
-1.62%
-0.19%
$ 2.12M
$ 17.28M
43
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.00020544
-0.05%
-0.03%
+1.79%
$ 2.05M
$ 61.44K
44
MarsDAO
MarsDAO
MDAO
$ 0.026038
+2.07%
+26.13%
+39.39%
$ 1.82M
$ 171.67K
45
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.0260936
-0.53%
-0.05%
-8.52%
$ 1.77M
$ 4.44K
46
Velar
Velar
VELAR
$ 0.00483477
0.00%
+0.01%
+2,607.34%
$ 1.71M
$ 991.40
47
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.163194
0.00%
--
-0.32%
$ 1.63M
$ 12.84
48
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.0029395
-1.28%
+0.01%
+5.59%
$ 1.39M
$ 895.39
49
DeltaPrime
DeltaPrime
PRIME
$ 0.02941784
+0.30%
+0.14%
-18.84%
$ 1.18M
$ 102.75
50
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00842551
-0.53%
-0.00%
-5.86%
$ 1.15M
$ 824.93

Câu hỏi thường gặp

Token Farming lợi nhuận là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Farming lợi nhuận đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 122 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $6.97B.
Token Farming lợi nhuận nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Farming lợi nhuận được theo dõi trên MEXC, MDAO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 26.13% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Farming lợi nhuận trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 122 token Farming lợi nhuận, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Farming lợi nhuận phổ biến bao gồm UNI, AAVE, CAKE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Farming lợi nhuận là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Farming lợi nhuận là khoảng $6.97B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Farming lợi nhuận, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.