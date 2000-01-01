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Top token Cá cược (GambleFi) theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Cá cược (GambleFi). Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
BCGame Coin
BCGame Coin
BC
$ 0.02772951
+1.22%
-0.00%
+11.52%
$ 277.00M
$ 45.81K
2
Shuffle
Shuffle
SHFL
$ 0.300192
+0.11%
0.00%
+5.74%
$ 127.65M
$ 642.35K
3
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.068722
+0.04%
-0.02%
+2.02%
$ 109.89M
$ 153.75K
4
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07623
+0.12%
+0.08%
+2.49%
$ 104.55M
$ 2.60M
5
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003133
+0.13%
+0.71%
+1.79%
$ 31.00M
$ 1.98B
6
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0011635
-0.44%
+0.98%
-27.47%
$ 29.11M
$ 232.43M
7
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004708
-0.19%
+0.70%
+14.08%
$ 15.95M
$ 14.92M
8
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.177338
+0.04%
+0.02%
+9.53%
$ 9.79M
$ 28.69K
9
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05365
+0.53%
-1.08%
-1.35%
$ 9.58M
$ 1.18M
10
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06398
+0.09%
-1.13%
-1.37%
$ 8.43M
$ 911.56K
11
Stoked
Stoked
STK
$ 0.053931
+0.29%
-0.00%
+11,716.87%
$ 5.39M
$ 763.87
12
LUMI Credits
LUMI Credits
LUMI
$ 0.0401894
0.00%
--
+0.02%
$ 5.14M
$ 533.87
13
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02257
+0.13%
-0.57%
+3.97%
$ 4.01M
$ 3.02M
14
Solcasino Token
Solcasino Token
SCS
$ 0.00128881
+0.15%
-0.00%
+4.10%
$ 3.96M
$ 10.58K
15
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2844
+0.32%
-5.51%
-7.30%
$ 3.94M
$ 192.63K
16
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.00439372
-2.16%
-0.04%
+32.82%
$ 3.90M
$ 32.78K
17
SIX
SIX
SIX
$ 0.00419
+0.48%
-0.71%
-2.33%
$ 3.57M
$ 25.99M
18
BFG Token
BFG Token
BFG
$ 0.00493108
0.00%
+0.01%
+5.97%
$ 3.40M
$ 4.50K
19
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.002119
0.00%
-2.25%
+0.95%
$ 2.12M
$ 17.03M
20
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00351825
-0.76%
-0.01%
+0.35%
$ 1.74M
$ 23.80K
21
EarnBet
EarnBet
EBET
$ 0.00020516
0.00%
--
-0.09%
$ 850.31K
$ 69.94
22
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008059
+0.36%
+7.72%
-10.42%
$ 834.37K
$ 7.83M
23
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.00065217
+0.30%
-0.00%
+2.45%
$ 652.03K
$ 1.77K
24
ARC
ARC
ARC
$ 0.000575
0.00%
+1.41%
+0.70%
$ 592.25K
$ 280.41K
25
HILO
HILO
HILO
$ 0.00469117
0.00%
-0.01%
+7.18%
$ 564.69K
$ 260.74
26
BlockChip
BlockChip
BCP
$ 0.00048482
0.00%
0.00%
-3.31%
$ 484.83K
$ 411.44
27
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.02196
+0.09%
-0.90%
+0.27%
$ 441.05K
$ 2.34M
28
Solama
Solama
SOLAMA
$ 0.00062575
+0.18%
+0.03%
+2.18%
$ 422.54K
$ 44.39K
29
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00134055
+0.01%
-0.01%
-3.26%
$ 417.93K
$ 190.66
30
Knockout Games
Knockout Games
GG
$ 0.00039149
0.00%
+0.01%
-10.37%
$ 391.49K
$ 5.20
31
Lucky Block
Lucky Block
LBLOCK
$ 2.77E-6
0.00%
-1.20%
+0.73%
$ 277.30K
--
32
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00221418
+0.09%
--
+12.04%
$ 276.08K
$ 550.15
33
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001652
-0.06%
-0.42%
-6.62%
$ 266.98K
$ 13.91M
34
ROLLHUB
ROLLHUB
RHUB
$ 0.00026416
0.00%
--
-6.19%
$ 264.15K
$ 4.62
35
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.00092081
0.00%
-0.62%
-62.13%
$ 236.22K
$ 137.13
36
DICE
DICE
$DICE
$ 0.00077071
+0.54%
-0.09%
-6.39%
$ 229.63K
$ 13.17K
37
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.00226253
-2.24%
--
+7.29%
$ 226.25K
$ 6.27
38
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00018895
+0.42%
+0.01%
-7.91%
$ 188.93K
$ 521.72
39
Exeedme
Exeedme
XED
$ 0.00182433
0.00%
--
-0.01%
$ 182.43K
$ 1.17
40
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.00018913
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 171.33K
$ 6.13K
41
Bazed Games
Bazed Games
BAZED
$ 0.00219945
0.00%
--
+1.60%
$ 167.86K
$ 8.19
42
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
$ 0.00014391
+0.36%
-0.01%
-13.25%
$ 143.91K
$ 586.35
43
Blockchain Bets
Blockchain Bets
BCB
$ 0.00013018
0.00%
--
-0.08%
$ 114.25K
$ 15.62
44
BoxBet
BoxBet
BXBT
$ 0.00133561
0.00%
--
+3.60%
$ 114.10K
$ 10.71
45
RIPS
RIPS
RIPS
$ 1.24E-6
0.00%
-1.40%
+1.64%
$ 87.10K
--
46
Bag
Bag
BAG
$ 1.309E-5
0.00%
-0.50%
+2.59%
$ 76.93K
--
47
Decentral Games ICE
Decentral Games ICE
ICE
$ 0.00030528
0.00%
--
0.00%
$ 68.90K
$ 1.52
48
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
-0.17%
$ 64.62K
$ 122.73
49
POWERBALL
POWERBALL
BALL
$ 5.288E-5
+0.44%
+0.30%
+2.03%
$ 51.81K
--
50
Hyperbet by Virtuals
Hyperbet by Virtuals
HBET
$ 0.00010235
0.00%
-0.00%
-0.81%
$ 51.70K
$ 5.39

Câu hỏi thường gặp

Token Cá cược (GambleFi) là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Cá cược (GambleFi) đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 69 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $769.36M.
Token Cá cược (GambleFi) nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Cá cược (GambleFi) được theo dõi trên MEXC, CAP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 21.80% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Cá cược (GambleFi) trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 69 token Cá cược (GambleFi), bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Cá cược (GambleFi) phổ biến bao gồm BC, SHFL, RLB. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Cá cược (GambleFi) là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Cá cược (GambleFi) là khoảng $769.36M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Cá cược (GambleFi), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.