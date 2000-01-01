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Top token CoinList Launchpad theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực CoinList Launchpad. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Solana
Solana
SOL
$ 76.96
+0.52%
+1.09%
+3.80%
$ 44.53B
$ 329.02K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6175
+0.79%
-0.58%
-8.37%
$ 2.10B
$ 270.07K
3
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.35059
+0.41%
+0.58%
-6.61%
$ 1.71B
$ 1.11M
4
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08247
+0.16%
-5.90%
-9.36%
$ 736.34M
$ 1.32M
5
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7076
+0.49%
-1.19%
-2.77%
$ 556.50M
$ 879.68K
6
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1313
+0.54%
-1.36%
-5.21%
$ 237.53M
$ 421.71K
7
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1113
+0.45%
-1.25%
-0.45%
$ 221.00M
$ 503.33K
8
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.05548
+0.24%
+0.51%
-0.36%
$ 192.32M
$ 1.04M
9
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04584
+0.13%
-4.18%
-9.43%
$ 100.34M
$ 3.34M
10
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1635
+0.49%
-2.34%
-7.09%
$ 93.85M
$ 368.40K
11
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04096
+0.17%
-0.27%
-0.29%
$ 52.70M
$ 1.40M
12
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02966
+0.07%
+1.06%
+11.09%
$ 49.46M
$ 2.26M
13
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.04538
+3.41%
-32.42%
+182.33%
$ 47.30M
$ 17.56M
14
$ 0.03741
+0.19%
+0.11%
+1.72%
$ 44.18M
$ 10.21K
15
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01771
+0.28%
-1.18%
+1.61%
$ 39.35M
$ 1.18M
16
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01376
+0.74%
-2.71%
-2.22%
$ 39.31M
$ 4.55M
17
Gravity
Gravity
G
$ 0.003621
+0.67%
+0.36%
+2.91%
$ 39.09M
$ 22.40M
18
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.03778
+3.97%
+8.02%
+13.45%
$ 38.93M
$ 2.12M
19
CELO
CELO
CELO
$ 0.06357
+0.06%
+0.25%
+3.89%
$ 38.13M
$ 809.99K
20
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.00767
-0.42%
-0.93%
+0.29%
$ 32.34M
$ 7.03M
21
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.001962
+0.31%
+2.63%
+3.72%
$ 31.31M
$ 32.98M
22
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.344374
+0.05%
-0.00%
+2.54%
$ 30.49M
$ 62.30K
23
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03712
-0.24%
-1.18%
+8.99%
$ 28.47M
$ 1.96M
24
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.095281
+0.27%
-0.00%
-3.26%
$ 22.96M
$ 8.04K
25
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3187
+0.31%
+1.37%
+4.66%
$ 22.37M
$ 199.68K
26
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.09658
-1.49%
+17.96%
+27.96%
$ 21.36M
$ 767.84K
27
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.0427
+1.01%
+26.87%
+22.67%
$ 20.11M
$ 25.16M
28
Test
Test
TST
$ 0.019537
+3.86%
+2.92%
+73.85%
$ 18.35M
$ 43.68M
29
NYM
NYM
NYM
$ 0.01879
+0.43%
+0.11%
+8.39%
$ 15.65M
$ 3.04M
30
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03686
+0.49%
+1.35%
+2.66%
$ 14.69M
$ 1.94M
31
Origin
Origin
OGN
$ 0.01681
+0.54%
+0.72%
+9.43%
$ 11.10M
$ 3.36M
32
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02129
-0.09%
-0.09%
-14.51%
$ 9.22M
$ 2.60M
33
Stader
Stader
SD
$ 0.1091
-0.18%
-1.36%
+3.32%
$ 7.71M
$ 503.62K
34
375ai
375ai
EAT
$ 0.00636864
-0.52%
+0.02%
-6.68%
$ 6.40M
$ 32.82K
35
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00666315
+0.08%
-0.00%
-4.87%
$ 4.61M
$ 941.45
36
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.01481
-0.20%
-0.54%
-4.21%
$ 3.54M
$ 3.76M
37
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0.0157
-0.07%
+4.59%
+3.25%
$ 3.20M
$ 3.59M
38
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.0000666
0.00%
+0.71%
-4.02%
$ 2.70M
$ 132.59M
39
Clover Finance
Clover Finance
CLV
$ 0.00201273
+0.57%
0.00%
-0.07%
$ 2.46M
$ 15.77K
40
swarm
swarm
BZZ
$ 0.03601
+0.05%
-9.06%
-10.71%
$ 1.92M
$ 1.46M
41
Kadena
Kadena
KDA
$ 0.00481218
+0.13%
+0.07%
+25.37%
$ 1.63M
$ 6.79K
42
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.009914
+0.61%
-0.11%
-3.72%
$ 1.60M
$ 8.43M
43
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00178825
0.00%
--
+4.39%
$ 1.36M
$ 3.93
44
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.01175899
-1.28%
+0.07%
+4.92%
$ 1.18M
$ 319.03K
45
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00117067
+0.06%
+0.03%
+7.51%
$ 1.17M
$ 1.35K
46
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00278027
-1.03%
+0.02%
-10.46%
$ 846.85K
$ 659.81K
47
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0.00068213
+0.32%
-0.12%
+19.18%
$ 682.16K
$ 51.14K
48
Nibiru
Nibiru
NIBI
$ 0.0005058
+0.07%
-0.00%
-1.39%
$ 525.54K
$ 34.88K
49
Rally
Rally
RLY
$ 2.511E-5
+0.56%
-9.40%
-13.89%
$ 376.62K
--
50
Masa
Masa
MASA
$ 0.00019324
+0.01%
-0.00%
-23.86%
$ 284.55K
$ 19.32

Câu hỏi thường gặp

Token CoinList Launchpad là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token CoinList Launchpad đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 69 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $51.19B.
Token CoinList Launchpad nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token CoinList Launchpad được theo dõi trên MEXC, NIL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 26.87% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token CoinList Launchpad trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 69 token CoinList Launchpad, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token CoinList Launchpad phổ biến bao gồm SOL, NEAR, ONDO. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục CoinList Launchpad là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token CoinList Launchpad là khoảng $51.19B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực CoinList Launchpad, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.