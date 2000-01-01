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Top stablecoin được đảm bảo bằng fiat theo vốn hoá thị trường

Stablecoin được đảm bảo bằng fiat là tài sản kỹ thuật số được neo trực tiếp 1:1 với giá trị của một loại tiền tệ cụ thể do chính phủ phát hành, chẳng hạn như đô la Mỹ. Các tổ chức phát hành duy trì dự trữ tiền fiat thực tế hoặc tài sản thanh khoản tương đương để đảm bảo cho các token đang lưu hành. Cấu trúc thế chấp này đảm bảo tính thanh khoản và ổn định cao, khiến chúng trở thành nền tảng cốt lõi của giao dịch tiền mã hoá.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999375
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 183.13B
$ 22.58B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00065
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0005
-0.02%
0.00%
0.00%
$ 10.58B
$ 58.49K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
5
USD1
USD1
USD1
$ 1.00052
0.00%
+0.04%
+0.05%
$ 4.40B
$ 2.18M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 3.48B
$ 282.51M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999872
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 2.80B
$ 29.90M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.58B
$ 33.05M
9
GHO
GHO
GHO
$ 0.997937
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 697.57M
$ 1.09M
10
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998944
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 551.02M
$ 767.75K
11
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9967
0.00%
+0.05%
+0.01%
$ 492.83M
$ 8.18K
12
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01213778
0.00%
0.00%
+0.61%
$ 476.13M
$ 1.98K
13
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999677
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 352.45M
$ 1.74M
14
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9981
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 336.91M
$ 56.14K
15
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.99942
+0.02%
0.00%
+0.05%
$ 213.86M
$ 1.81M
16
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999497
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 210.64M
$ 1.61M
17
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 161.34M
$ 2.92M
18
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999817
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 111.74M
$ 1.41M
19
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995415
0.00%
--
-0.05%
$ 75.85M
$ 7.71
20
USDX
USDX
USDX
$ 0.671199
0.00%
--
+1.96%
$ 74.88M
$ 4.63K
21
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.196535
0.00%
+0.00%
-0.03%
$ 73.55M
$ 253.63
22
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
+262.28%
$ 62.01M
$ 19.80M
23
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.24
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 59.68M
$ 1.66K
24
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.194697
0.00%
-0.00%
-0.38%
$ 56.53M
$ 2.35K
25
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00632018
+0.01%
-0.00%
+0.02%
$ 55.65M
$ 113.90K
26
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996012
-0.01%
0.00%
-0.07%
$ 49.61M
$ 233.13K
27
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 44.61M
$ 56.18K
28
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998865
0.00%
-0.00%
+0.01%
$ 39.45M
$ 291.64K
29
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.996554
-0.21%
-0.00%
-0.20%
$ 35.87M
$ 1.76K
30
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
+0.83%
$ 34.48M
$ 205.19K
31
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.998485
0.00%
+0.00%
+1,864.52%
$ 34.36M
$ 1.02K
32
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
-0.86%
0.00%
0.00%
$ 32.52M
$ 375.80K
33
USDP
USDP
USDP
$ 1.0005
0.00%
-0.05%
+0.09%
$ 31.97M
$ 5.87K
34
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005086
+0.57%
+0.28%
+1.66%
$ 28.43M
$ 13.71M
35
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.32
+0.09%
+3.99%
+17.97%
$ 28.26M
$ 233.02K
36
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.002
-0.10%
+0.00%
-0.30%
$ 27.80M
$ 17.93K
37
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
+0.00%
+0.75%
$ 27.77M
$ 27.37K
38
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999434
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 26.90M
$ 3.27M
39
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 23.28M
$ 1.22M
40
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.993174
+0.39%
--
+0.16%
$ 21.15M
$ 1.05
41
Stable Mint USD
Stable Mint USD
USDSM
$ 0.996735
+0.03%
-0.00%
-0.28%
$ 12.43M
$ 7.34K
42
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0.999532
+0.05%
0.00%
+0.02%
$ 12.42M
$ 3.48M
43
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.782888
0.00%
0.00%
+0.44%
$ 12.23M
$ 312.49K
44
USDB
USDB
USDB
$ 0.995651
+0.05%
+0.00%
-0.26%
$ 11.94M
$ 4.05K
45
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.995062
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 11.79M
$ 3.05
46
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.992958
+0.03%
-0.00%
-0.40%
$ 11.77M
$ 6.49K
47
USAT
USAT
USAT
$ 0.9994
+0.01%
-0.02%
+0.02%
$ 10.00M
$ 52.98K
48
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.946567
0.00%
0.00%
-0.64%
$ 9.78M
$ 22.93K
49
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.553E-5
-0.20%
-0.50%
-1.56%
$ 9.65M
--
50
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.421
0.00%
-10.84%
-20.57%
$ 8.99M
$ 80.99

Câu hỏi thường gặp

Stablecoin được đảm bảo bằng fiat chính xác là gì?
Stablecoin được đảm bảo bằng fiat là các token kỹ thuật số được neo chặt vào giá trị của một loại tiền tệ cụ thể do chính phủ phát hành, chẳng hạn như đô la Mỹ. Công ty phát hành nắm giữ một lượng tiền fiat vật chất tương đương trong dự trữ để đảm bảo cho nguồn cung stablecoin.
Stablecoin được đảm bảo bằng fiat khác gì so với stablecoin thuật toán?
Stablecoin được đảm bảo bằng fiat dựa vào dự trữ ngân hàng thực tế để đảm bảo giá trị rút 1:1 trực tiếp. Stablecoin thuật toán không sử dụng dự trữ fiat, thay vào đó dựa vào mã phức tạp và các động lực chênh lệch giá thị trường để cân bằng nguồn cung token một cách linh hoạt.
Tại sao tính minh bạch dự trữ lại quan trọng đối với stablecoin được đảm bảo bằng fiat?
Tính minh bạch dự trữ và kiểm toán độc lập chứng minh nhà phát hành thực sự nắm giữ fiat vật chất đảm bảo cho mọi stablecoin đang lưu hành, điều này rất quan trọng để duy trì niềm tin của người dùng và ngăn ngừa khủng hoảng thanh khoản.
Stablecoin được đảm bảo bằng fiat có thể đối mặt với các hành động pháp lý hoặc đóng băng tài khoản không?
Có. Vì stablecoin được đảm bảo bằng fiat kết nối với hệ thống ngân hàng truyền thống, chúng rất dễ chịu ảnh hưởng bởi các quy định của chính phủ, và tổ chức phát hành có thể đưa vào danh sách đen hoặc đóng băng các địa chỉ stablecoin cụ thể.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Stablecoin đảm bảo bằng fiat, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.