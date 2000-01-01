Stablecoin được đảm bảo bằng fiat là tài sản kỹ thuật số được neo trực tiếp 1:1 với giá trị của một loại tiền tệ cụ thể do chính phủ phát hành, chẳng hạn như đô la Mỹ. Các tổ chức phát hành duy trì dự trữ tiền fiat thực tế hoặc tài sản thanh khoản tương đương để đảm bảo cho các token đang lưu hành. Cấu trúc thế chấp này đảm bảo tính thanh khoản và ổn định cao, khiến chúng trở thành nền tảng cốt lõi của giao dịch tiền mã hoá.
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