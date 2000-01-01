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Top token Bằng chứng không kiến thức (ZK) theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Bằng chứng không kiến thức (ZK). Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 509.68
-0.19%
-0.73%
+4.79%
$ 8.50B
$ 3.16K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
+0.01%
+0.02%
-0.04%
$ 1.00B
$ 53.06K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07777
+0.15%
+1.24%
+6.22%
$ 828.49M
$ 1.59M
4
Humanity
Humanity
H
$ 0.08217
+0.98%
+3.65%
+6.87%
$ 225.44M
$ 2.11M
5
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1109
+0.09%
-1.42%
-0.09%
$ 221.60M
$ 502.24K
6
Cysic
Cysic
CYS
$ 1.0021
-1.93%
+20.34%
+246.34%
$ 161.17M
$ 4.04M
7
STRK
STRK
STRK
$ 0.02357
-0.47%
-6.70%
-4.69%
$ 148.58M
$ 6.30M
8
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.008036
-0.25%
+1.64%
+0.35%
$ 79.36M
$ 10.53M
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.217
+0.19%
+0.89%
+2.09%
$ 75.92M
$ 20.19K
10
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04087
+0.10%
-0.97%
+0.02%
$ 52.61M
$ 1.41M
11
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37288
-1.15%
+8.61%
+43.73%
$ 52.23M
$ 700.74K
12
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2162
+1.89%
-0.51%
-8.91%
$ 42.34M
$ 281.69K
13
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05359
+0.51%
-2.86%
+11.88%
$ 41.45M
$ 1.16M
14
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02906
+0.73%
+1.74%
+7.56%
$ 40.86M
$ 2.06M
15
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003229
-0.09%
+5.07%
-8.88%
$ 40.77M
$ 35.48M
16
Gravity
Gravity
G
$ 0.00363
+0.25%
+0.61%
+3.49%
$ 39.24M
$ 22.11M
17
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.013633
-29.04%
-4.57%
+13.12%
$ 36.40M
$ 38.85M
18
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002261
-0.13%
+0.76%
+0.22%
$ 34.97M
$ 34.08M
19
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.13
+0.32%
--
0.00%
$ 34.58M
$ 1.92K
20
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06632
-0.23%
-0.15%
+8.97%
$ 32.65M
$ 1.06M
21
USDP
USDP
USDP
$ 1.0006
-0.07%
-0.12%
+0.02%
$ 31.95M
$ 5.87K
22
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.47672
-0.41%
-1.11%
-0.27%
$ 31.93M
$ 126.40K
23
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.1607
+0.38%
-0.81%
-4.95%
$ 31.08M
$ 315.07K
24
COTI
COTI
COTI
$ 0.010276
-1.09%
-3.24%
-6.30%
$ 29.85M
$ 10.19M
25
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.1012
-0.22%
-7.75%
-11.27%
$ 27.86M
$ 1.66M
26
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006967
+1.02%
-3.18%
-11.74%
$ 27.63M
$ 10.26M
27
Nock
Nock
NOCK
$ 0.00964
0.00%
-6.08%
-18.05%
$ 21.03M
$ 6.31M
28
Phala
Phala
PHA
$ 0.02434
+2.32%
+1.89%
+17.92%
$ 20.40M
$ 4.32M
29
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2361
-0.67%
-1.05%
+8.93%
$ 19.60M
$ 238.55K
30
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01589
+0.06%
-0.56%
-7.30%
$ 18.88M
$ 3.65M
31
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01432
-1.11%
+4.02%
+2.89%
$ 16.54M
$ 35.12M
32
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006877
-0.35%
+0.93%
+1.42%
$ 15.92M
$ 7.99M
33
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04192
+0.65%
-0.21%
+0.70%
$ 14.09M
$ 1.47M
34
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0726
+0.14%
-0.82%
+4.33%
$ 14.07M
$ 760.34K
35
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.00985
0.00%
-0.81%
-5.75%
$ 13.45M
$ 5.43M
36
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04484
-0.54%
-1.16%
-1.77%
$ 12.23M
$ 1.67M
37
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03992
+0.30%
+2.43%
+7.26%
$ 12.10M
$ 1.62M
38
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6307
-0.06%
-2.26%
-4.90%
$ 11.78M
$ 116.38K
39
Space and Time
Space and Time
SXT
$ 0.007766
+1.69%
+5.82%
+6.35%
$ 10.79M
$ 9.06M
40
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05419
-0.64%
+5.27%
+14.34%
$ 10.42M
$ 1.41M
41
Telos
Telos
TLOS
$ 0.022576
-0.19%
+5.85%
+15.87%
$ 10.17M
$ 3.55M
42
Redbelly Network
Redbelly Network
RBNT
$ 0.003133
-0.06%
-0.98%
-6.18%
$ 8.29M
$ 18.18M
43
Marlin POND
Marlin POND
POND
$ 0.0007437
-0.08%
+1.40%
+0.82%
$ 6.19M
$ 80.02M
44
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01129
0.00%
+0.09%
-9.32%
$ 5.26M
$ 3.13K
45
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.0008688
+0.17%
+0.38%
-28.40%
$ 5.08M
$ 77.93M
46
Polyhedra Network
Polyhedra Network
ZKJ
$ 0.006225
+0.13%
-0.41%
-1.05%
$ 4.66M
$ 8.94M
47
NetX
NetX
NETX
$ 0.201
-0.10%
-0.55%
-5.60%
$ 4.64M
$ 255.47K
48
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02165
-0.18%
+4.00%
+13.65%
$ 4.15M
$ 3.07M
49
Messier
Messier
M87
$ 0.00000422
0.00%
-1.41%
+0.24%
$ 3.72M
$ 6.08B
50
Cult DAO
Cult DAO
CULT
$ 6.71937E-7
+0.50%
-1.00%
+0.94%
$ 3.35M
--

Câu hỏi thường gặp

Token Bằng chứng không kiến thức (ZK) là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Bằng chứng không kiến thức (ZK) đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 83 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $12.15B.
Token Bằng chứng không kiến thức (ZK) nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Bằng chứng không kiến thức (ZK) được theo dõi trên MEXC, CYS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 20.34% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Bằng chứng không kiến thức (ZK) trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 83 token Bằng chứng không kiến thức (ZK), bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Bằng chứng không kiến thức (ZK) phổ biến bao gồm ZEC, U, POL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Bằng chứng không kiến thức (ZK) là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Bằng chứng không kiến thức (ZK) là khoảng $12.15B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Bằng chứng không kiến thức (ZK), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.