Trong số các token Bằng chứng không kiến thức (ZK) được theo dõi trên MEXC, CYS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 20.34% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.