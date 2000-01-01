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Top token Spotlight của Binance Alpha theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Spotlight của Binance Alpha. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.34818
+0.41%
+0.58%
-6.61%
$ 1.71B
$ 1.11M
2
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11449
+1.82%
-1.92%
-6.16%
$ 1.47B
$ 73.89K
3
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
0.00%
-0.02%
-0.06%
$ 1.00B
$ 53.22K
4
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9264
+0.55%
-0.38%
-0.52%
$ 967.49M
$ 33.19K
5
VVV
VVV
VVV
$ 11.7029
+0.73%
+5.44%
-4.82%
$ 552.06M
$ 6.43K
6
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.51865
-0.19%
+1.44%
-6.22%
$ 521.07M
$ 104.34K
7
Audiera
Audiera
BEAT
$ 2.9369
+3.45%
-3.19%
+2.69%
$ 495.34M
$ 667.99K
8
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.21048
-0.25%
+5.13%
+101.99%
$ 468.91M
$ 9.36M
9
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4188
+0.31%
-2.89%
+1.72%
$ 399.63M
$ 152.18K
10
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5575
+0.29%
-1.58%
-1.25%
$ 367.36M
$ 340.70K
11
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002763
0.00%
+1.43%
+2.29%
$ 273.67M
$ 212.37B
12
Humanity
Humanity
H
$ 0.07908
+0.60%
+1.37%
+5.06%
$ 224.76M
$ 2.10M
13
KOGE
KOGE
KOGE
$ 59.88
-0.05%
-0.00%
-0.81%
$ 202.46M
$ 7.12K
14
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.05526
+0.24%
+0.51%
-0.36%
$ 192.32M
$ 1.04M
15
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06331
+0.69%
-2.11%
-2.19%
$ 181.24M
$ 965.83K
16
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15056
+0.09%
+0.63%
-4.48%
$ 179.69M
$ 401.50K
17
Cysic
Cysic
CYS
$ 1.0135
-2.89%
+10.97%
+251.48%
$ 160.85M
$ 4.06M
18
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14491
-0.28%
-3.83%
-12.98%
$ 145.30M
$ 1.05M
19
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13194
+0.77%
+1.59%
-0.15%
$ 132.59M
$ 1.01M
20
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.34347
-0.35%
-1.48%
-1.43%
$ 115.03M
$ 189.63K
21
SOON
SOON
SOON
$ 0.2174
+0.32%
-0.83%
+2.22%
$ 111.20M
$ 759.95K
22
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000005342
+0.28%
+4.66%
+6.12%
$ 99.82M
$ 109.45B
23
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.009665
-7.28%
+27.31%
+39.67%
$ 98.23M
$ 23.11M
24
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01341
-0.22%
-1.47%
-1.18%
$ 97.13M
$ 4.95M
25
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.2275
0.00%
-0.53%
-5.99%
$ 96.60M
$ 331.73
26
Talus
Talus
US
$ 0.04377
-0.21%
-13.62%
-19.48%
$ 96.29M
$ 6.58M
27
SkyAI
SkyAI
SKYAI
$ 0.09761
+0.86%
-24.24%
+110.39%
$ 96.21M
$ 22.89M
28
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.3787
+0.61%
+11.38%
+22.16%
$ 95.61M
$ 17.13K
29
$ 67.2
+0.19%
-0.28%
+11.13%
$ 95.09M
$ 1.04K
30
Newton
Newton
AB
$ 0.00095
-0.10%
-0.63%
-0.83%
$ 94.08M
$ 8.48M
31
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.01798
-0.94%
+0.84%
-0.22%
$ 86.96M
$ 3.61M
32
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004036
+0.70%
-2.30%
+2.28%
$ 81.38M
$ 15.70M
33
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2086
+0.19%
-0.14%
-3.42%
$ 74.51M
$ 425.88K
34
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.2929
+0.79%
-2.82%
-7.19%
$ 71.51M
$ 285.58K
35
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.02049
+0.24%
-0.58%
+3.28%
$ 66.78M
$ 2.50M
36
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0017225
+1.12%
+1.47%
+11.84%
$ 63.98M
$ 68.19M
37
Allora
Allora
ALLO
$ 0.30468
+0.69%
-1.85%
+14.56%
$ 61.12M
$ 478.72K
38
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02526
+0.16%
+0.79%
-0.35%
$ 60.97M
$ 2.41M
39
Billions
Billions
BILL
$ 0.02503
+0.64%
-2.19%
+6.98%
$ 60.63M
$ 5.05M
40
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2399
+1.29%
+2.74%
-35.76%
$ 58.34M
$ 822.31K
41
VELO
VELO
VELO
$ 0.003317
-0.90%
-2.21%
-9.50%
$ 58.26M
$ 6.50M
42
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.058048
+0.53%
+1.42%
+2.07%
$ 58.10M
$ 1.62M
43
$ 224.63
-0.02%
-0.26%
+8.40%
$ 53.89M
$ 293.55
44
River
River
RIVER
$ 2.6284
+4.22%
-6.52%
+6.64%
$ 52.75M
$ 84.37K
45
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.36628
-0.55%
+6.23%
+45.63%
$ 52.46M
$ 710.81K
46
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.020695
-5.31%
+38.15%
+60.13%
$ 51.77M
$ 32.48M
47
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009642
+0.10%
-2.47%
+5.51%
$ 44.47M
$ 5.60M
48
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04497
+0.38%
+3.26%
-2.00%
$ 44.11M
$ 1.71M
49
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02952
+0.34%
-0.10%
+2.17%
$ 43.28M
$ 1.93M
50
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.21676
+0.12%
+1.36%
+5.60%
$ 42.53M
$ 173.63K

Câu hỏi thường gặp

Token Spotlight của Binance Alpha là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Spotlight của Binance Alpha đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 373 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $14.22B.
Token Spotlight của Binance Alpha nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Spotlight của Binance Alpha được theo dõi trên MEXC, X đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 131.11% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Spotlight của Binance Alpha trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 373 token Spotlight của Binance Alpha, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Spotlight của Binance Alpha phổ biến bao gồm ONDO, M, U. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Spotlight của Binance Alpha là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Spotlight của Binance Alpha là khoảng $14.22B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Spotlight của Binance Alpha, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.