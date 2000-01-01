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Top token Coin riêng tư theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Coin riêng tư. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 509.02
-0.19%
-0.73%
+4.79%
$ 8.50B
$ 3.16K
2
Monero
Monero
XMR
$ 397.61
+0.21%
+3.73%
+9.28%
$ 7.45B
$ 12.72K
3
Decred
Decred
DCR
$ 13.026
+0.13%
+0.96%
-2.92%
$ 226.70M
$ 6.35K
4
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2158
+1.89%
-0.51%
-8.91%
$ 42.34M
$ 281.69K
5
Verge
Verge
XVG
$ 0.00218
-1.45%
+2.35%
+9.66%
$ 36.02M
$ 38.07M
6
Nock
Nock
NOCK
$ 0.00958
0.00%
-6.08%
-18.05%
$ 21.03M
$ 6.31M
7
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.5151
+1.06%
-50.28%
-43.25%
$ 17.57M
$ 3.84M
8
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6295
-0.06%
-2.26%
-4.90%
$ 11.78M
$ 116.38K
9
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01771232
0.00%
+0.06%
+4.96%
$ 4.94M
$ 5.16K
10
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01405139
+0.36%
-0.10%
+8.20%
$ 3.13M
$ 1.92K
11
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00309723
-0.43%
+0.00%
+3.04%
$ 3.10M
$ 21.35K
12
Navio
Navio
NAV
$ 0.03831008
-0.34%
+0.09%
+10.51%
$ 2.95M
$ 7.15
13
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.02486
+0.62%
-10.08%
-25.02%
$ 2.38M
$ 2.53M
14
Nerva
Nerva
XNV
$ 0.101255
+0.18%
-0.01%
-7.35%
$ 1.95M
$ 447.41
15
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.180193
+0.01%
+0.18%
+20.66%
$ 1.86M
$ 409.74
16
Loyal
Loyal
LOYAL
$ 0.147268
-0.01%
0.00%
+9.94%
$ 1.84M
$ 27.85
17
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.209
+0.49%
+4.59%
-7.66%
$ 1.12M
$ 31.00K
18
Particl
Particl
PART
$ 0.0452
-0.22%
-22.59%
-38.15%
$ 701.88K
$ 189.58K
19
Dero
Dero
DERO
$ 0.03987938
-15.21%
+0.71%
-16.58%
$ 505.57K
$ 10.36K
20
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03807269
+1.37%
+0.00%
+53.45%
$ 353.98K
$ 24.05K
21
Karbo
Karbo
KRB
$ 0.02831784
0.00%
--
+0.57%
$ 291.66K
$ 24.01
22
BitcoinZ
BitcoinZ
BTCZ
$ 1.989E-5
0.00%
-0.90%
-5.01%
$ 250.73K
--
23
Kryptokrona
Kryptokrona
XKR
$ 0.00025737
0.00%
0.00%
-7.64%
$ 156.67K
$ 2.20K
24
Zero
Zero
ZER
$ 0.00842498
-0.35%
-0.06%
-1.83%
$ 123.56K
$ 48.62
25
JunoCash
JunoCash
JUNO
$ 0.06228
+0.18%
+0.00%
-13.97%
$ 121.74K
$ 27.06K
26
Voidify
Voidify
$ 0.00012514
-0.46%
+0.06%
+6.78%
$ 120.09K
$ 551.07
27
Conceal
Conceal
CCX
$ 0.00415325
0.00%
-0.00%
-5.81%
$ 91.72K
$ 34.89
28
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 8.433E-5
+0.37%
-12.60%
-9.68%
$ 84.34K
--
29
BLACK HOLE
BLACK HOLE
BLKH
$ 0.00015754
-0.73%
+0.00%
+16.66%
$ 83.65K
$ 220.87
30
Scala
Scala
XLA
$ 3.07E-6
0.00%
+0.80%
-0.97%
$ 44.22K
--
31
Tritcoin
Tritcoin
TRIT
$ 2.802E-5
-0.07%
+0.70%
-3.11%
$ 27.99K
--
32
Hush
Hush
HUSH
$ 0.00127979
0.00%
--
-0.28%
$ 21.02K
$ 1.78K
33
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.00115218
-0.01%
+0.11%
+4.67%
$ 19.76K
$ 1.65K
34
5ive Privacy
5ive Privacy
FIVE
$ 1.35045E-7
0.00%
-0.40%
-0.05%
$ 13.50K
--
35
NullTrace
NullTrace
NULL
$ 9.69E-6
0.00%
-0.10%
+1.15%
$ 9.65K
--
36
XTM
XTM
XTM
$ 0.000442
-0.45%
+6.75%
+1.37%
--
$ 7.72M
37
SAL
SAL
SAL
$ 0.00451
-3.63%
-0.88%
-11.05%
--
$ 3.32M
38
Neptune
Neptune
XNT
$ 0.1926
+0.63%
+3.00%
-1.54%
--
$ 37.86K
39
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.93
-0.08%
-1.13%
+2.29%
--
$ 11.35K

Câu hỏi thường gặp

Token Coin riêng tư là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Coin riêng tư đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 39 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $16.33B.
Token Coin riêng tư nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Coin riêng tư được theo dõi trên MEXC, XTM đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.75% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Coin riêng tư trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 39 token Coin riêng tư, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Coin riêng tư phổ biến bao gồm ZEC, XMR, DCR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Coin riêng tư là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Coin riêng tư là khoảng $16.33B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Coin riêng tư, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.