Giá SVM Claw hôm nay

Giá SVM Claw (SVM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 13.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SVM sang USD là $ 0 mỗi SVM.

SVM Claw hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 40,736, với nguồn cung lưu hành 1.00B SVM. Trong vòng 24 giờ qua, SVM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SVM biến động -0.34% trong giờ qua và +11.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường SVM Claw (SVM)

Vốn hóa thị trường $ 40.74K$ 40.74K $ 40.74K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 40.74K$ 40.74K $ 40.74K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SVM Claw là $ 40.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SVM là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 40.74K.