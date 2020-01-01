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Top token Oracle theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Oracle. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.19
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
2
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04239
-0.17%
+0.83%
+7.83%
$ 332.88M
$ 8.07M
3
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.36238
-1.15%
+8.61%
+43.73%
$ 52.23M
$ 700.74K
4
XYO
XYO
XYO
$ 0.00295
0.00%
-3.28%
+1.37%
$ 40.72M
$ 18.77M
5
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.7
-1.01%
-0.00%
+2.24%
$ 38.39M
$ 6.43M
6
APRO
APRO
AT
$ 0.14778
+0.43%
-4.23%
+9.77%
$ 37.11M
$ 362.20K
7
RedStone
RedStone
RED
$ 0.08836
-0.14%
-0.73%
+0.78%
$ 36.85M
$ 674.67K
8
Band
Band
BAND
$ 0.173408
-0.59%
+0.03%
+12.42%
$ 31.27M
$ 2.23M
9
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003125
+0.06%
+0.93%
+0.80%
$ 31.13M
$ 1.98B
10
UMA
UMA
UMA
$ 0.3376
-0.06%
-0.73%
-0.12%
$ 30.67M
$ 160.61K
11
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2785
-0.64%
-0.18%
+3.88%
$ 24.25M
$ 195.10K
12
Phala
Phala
PHA
$ 0.02434
+2.32%
+1.89%
+17.92%
$ 20.40M
$ 4.32M
13
API3
API3
API3
$ 0.1938
-0.15%
-0.87%
+1.47%
$ 16.76M
$ 290.01K
14
DIA
DIA
DIA
$ 0.128481
-0.15%
0.00%
+13.55%
$ 15.38M
$ 2.14M
15
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04438
-0.54%
-1.16%
-1.77%
$ 12.23M
$ 1.67M
16
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00825122
-0.02%
+0.00%
-0.10%
$ 7.55M
$ 4.48K
17
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0001975
+0.05%
+3.97%
-2.40%
$ 5.78M
$ 322.50M
18
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.00000959
+0.07%
-3.28%
-6.60%
$ 5.07M
$ 6.29B
19
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0.00320942
0.00%
--
-3.84%
$ 3.21M
$ 1.44
20
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0.231
0.00%
-6.78%
-13.64%
$ 3.19M
$ 242.99K
21
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00860157
0.00%
--
+27.77%
$ 2.87M
$ 13.04
22
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.313404
-0.69%
+0.02%
-3.17%
$ 2.38M
$ 12.09
23
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0.00204061
-0.49%
0.00%
-3.23%
$ 1.65M
$ 369.53K
24
Plugin
Plugin
PLI
$ 0.00154796
-0.01%
-0.01%
-8.46%
$ 773.95K
$ 7.01K
25
xFUND
xFUND
XFUND
$ 71.81
-0.24%
+0.02%
+2.00%
$ 716.27K
$ 1.63K
26
Zap
Zap
ZAP
$ 0.00079255
-0.25%
-0.02%
-1.84%
$ 364.72K
$ 100.68
27
Modefi
Modefi
MOD
$ 0.02251501
0.00%
--
-0.23%
$ 361.97K
$ 7.06
28
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00367323
-0.16%
+0.02%
+3.07%
$ 343.22K
$ 71.55
29
Rivalz Network
Rivalz Network
RIZ
$ 4.379E-5
+0.95%
+8.30%
+14.90%
$ 218.48K
--
30
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.220305
0.00%
+0.01%
-1.58%
$ 180.98K
$ 1.13
31
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0.00011512
0.00%
--
+0.11%
$ 114.89K
$ 230.23
32
Idena
Idena
IDNA
$ 0.00112982
+0.02%
+0.01%
+0.56%
$ 112.31K
$ 2.66K
33
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0.00053499
+0.31%
+0.09%
-5.75%
$ 85.60K
$ 319.53
34
Charli3
Charli3
C3
$ 0.00232477
0.00%
--
+25.39%
$ 82.93K
$ 65.80
35
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
36
Umbrella Network
Umbrella Network
UMB
$ 8.183E-5
0.00%
+0.10%
+39.76%
$ 36.62K
--
37
April
April
APRIL
$ 0.00028887
0.00%
0.00%
-2.17%
$ 36.11K
$ 1.14
38
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3.558E-5
+0.11%
-0.30%
+1.05%
$ 35.61K
--
39
Gora
Gora
GORA
$ 0.00074306
-0.10%
-0.05%
-13.28%
$ 28.24K
$ 51.81
40
Unmarshal
Unmarshal
MARSH
$ 0.00024657
0.00%
--
+2.72%
$ 16.48K
$ 1.30
41
TradingRazor
TradingRazor
RAZOR
$ 0.01305
+0.47%
+103.31%
-46.40%
--
$ 453.62M
42
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0.02079
+0.05%
+1.52%
+1.57%
--
$ 29.06M

Câu hỏi thường gặp

Token Oracle là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Oracle đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 42 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $6.13B.
Token Oracle nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Oracle được theo dõi trên MEXC, RAZOR đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 103.31% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Oracle trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 42 token Oracle, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Oracle phổ biến bao gồm LINK, PYTH, ON. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Oracle là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Oracle là khoảng $6.13B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Oracle, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.