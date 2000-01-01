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Top token Vĩnh cửu theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Vĩnh cửu. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.51
+0.28%
-1.56%
-0.57%
$ 13.72B
$ 12.70K
2
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6118
-0.62%
+1.88%
+0.99%
$ 1.65B
$ 835.97K
3
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1822
+0.28%
-2.05%
-6.44%
$ 602.97M
$ 1.12M
4
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3356
+0.15%
+2.23%
+15.27%
$ 581.90M
$ 124.53K
5
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.449
0.00%
+0.77%
+0.56%
$ 509.15M
$ 225.68K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6385
+0.41%
-0.70%
+3.79%
$ 171.07M
$ 96.72K
7
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.34622
-0.35%
-1.48%
-1.43%
$ 115.03M
$ 189.63K
8
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11518
+0.55%
+0.26%
+0.55%
$ 96.74M
$ 580.97K
9
Derive
Derive
DRV
$ 0.09759
0.00%
-1.19%
-1.56%
$ 71.41M
$ 567.95K
10
GMX
GMX
GMX
$ 6.419
+0.03%
-1.25%
+2.86%
$ 66.73M
$ 8.61K
11
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00194164
-0.60%
-0.02%
-17.70%
$ 46.15M
$ 303.72
12
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09661
+1.68%
+6.33%
+18.03%
$ 30.65M
$ 968.04K
13
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2179
+0.32%
+0.14%
-2.52%
$ 30.08M
$ 298.62K
14
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07404
-0.23%
-0.95%
-10.69%
$ 24.36M
$ 3.71M
15
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01176
+0.17%
-0.68%
+0.86%
$ 22.08M
$ 5.10M
16
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09827
+0.41%
+0.19%
+2.39%
$ 22.02M
$ 589.36K
17
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02096
+1.65%
+0.97%
+7.12%
$ 19.17M
$ 3.20M
18
Based
Based
BASED
$ 0.07557
+0.44%
-0.45%
+0.17%
$ 17.74M
$ 3.98M
19
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008601
-1.40%
+12.25%
+4.27%
$ 16.90M
$ 10.72M
20
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01541
+1.97%
+6.16%
+23.29%
$ 15.51M
$ 6.03M
21
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002923
+0.21%
+1.68%
+1.75%
$ 12.45M
$ 19.93M
22
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5307
+0.04%
+2.83%
+5.98%
$ 12.45M
$ 105.85K
23
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0295
+0.69%
0.00%
+5.40%
$ 11.41M
$ 1.76M
24
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0662
+0.30%
+10.25%
+17.64%
$ 9.86M
$ 277.33K
25
THENA
THENA
THE
$ 0.07379
+7.06%
+18.80%
+39.28%
$ 9.64M
$ 2.97M
26
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01413
+2.02%
+9.30%
+12.07%
$ 8.63M
$ 5.55M
27
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.09
0.00%
0.00%
-1.42%
$ 7.93M
$ 3.49
28
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.416478
+0.14%
+0.03%
-2.81%
$ 7.50M
$ 24.49K
29
Pear Protocol
Pear Protocol
PEAR
$ 0.0141898
+0.06%
-0.00%
-12.54%
$ 6.86M
$ 899.21
30
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008273
+1.07%
-1.33%
+4.46%
$ 6.33M
$ 7.03M
31
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.312339
0.00%
--
+3.67%
$ 5.93M
$ 11.04
32
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0341
0.00%
-10.58%
-1.46%
$ 5.58M
$ 245.09K
33
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001704
0.00%
-1.38%
+15.70%
$ 4.98M
$ 33.67M
34
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.053653
+0.66%
+0.01%
-1.63%
$ 4.83M
$ 22.77
35
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.008274
-0.98%
-0.73%
-3.79%
$ 4.09M
$ 6.14M
36
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01934196
+0.03%
-0.00%
-1.07%
$ 2.90M
$ 88.57K
37
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.009193
-0.28%
+7.91%
+24.64%
$ 2.89M
$ 6.02M
38
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.283357
-2.50%
-0.02%
-5.85%
$ 2.83M
$ 877.20K
39
Omnipair
Omnipair
OMFG
$ 0.168682
-0.09%
-0.00%
-8.37%
$ 2.33M
$ 5.61K
40
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.0009209
-2.67%
-0.03%
-6.71%
$ 2.17M
$ 4.98K
41
Velar
Velar
VELAR
$ 0.00483487
+0.02%
+0.01%
+2,607.40%
$ 1.71M
$ 995.37
42
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.111744
-0.06%
-0.00%
-3.60%
$ 1.65M
$ 37.99K
43
Rails
Rails
RAILS
$ 0.04501691
0.00%
+0.00%
-11.68%
$ 1.53M
$ 233.54
44
Storm Trade
Storm Trade
STORM
$ 0.004393
0.00%
-1.46%
-3.83%
$ 1.13M
$ 18.16M
45
Contango
Contango
TANGO
$ 0.0019559
0.00%
-0.00%
+6.70%
$ 895.23K
$ 48.02
46
K9
K9
K9
$ 0.00074802
-1.41%
+0.39%
+48.77%
$ 839.94K
$ 35.86K
47
IDEX
IDEX
IDEX
$ 0.00072326
-1.89%
+0.03%
-31.39%
$ 723.26K
$ 56.33K
48
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00299936
+1.39%
+0.01%
+2.11%
$ 634.89K
$ 2.28K
49
Aark Digital
Aark Digital
AARK
$ 0.00088744
0.00%
+0.06%
-3.13%
$ 603.64K
$ 3.40K
50
SigmaDotMoney
SigmaDotMoney
SIGMA
$ 0.00346476
+0.17%
+0.03%
+4.78%
$ 502.34K
$ 8.52K

Câu hỏi thường gặp

Token Vĩnh cửu là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Vĩnh cửu đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 80 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $17.98B.
Token Vĩnh cửu nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Vĩnh cửu được theo dõi trên MEXC, THE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 18.80% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Vĩnh cửu trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 80 token Vĩnh cửu, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Vĩnh cửu phổ biến bao gồm HYPE, ASTER, JUP. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Vĩnh cửu là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Vĩnh cửu là khoảng $17.98B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Vĩnh cửu, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.