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Top token Chủ đề chó theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Chủ đề chó. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,06999
+%0,65
-%0,34
-%1,03
$ 11,90B
$ 56,25M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0,1977
+%0,26
-%1,36
+%1,61
$ 7,13B
$ 14,88M
3
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004657
+%0,56
+%0,87
-%7,07
$ 2,74B
$ 142,03B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0,000002473
+%1,07
-%0,77
-%14,22
$ 216,12M
$ 219,83B
5
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0,00002155
%0,00
+%2,42
+%4,55
$ 207,02M
$ 4,36B
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0,144
+%0,63
+%0,56
+%1,34
$ 143,53M
$ 1,42M
7
Backpack
Backpack
BP
$ 0,4057
-%0,02
+%3,71
+%9,72
$ 101,30M
$ 208,93K
8
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0,0000005322
+%0,28
+%4,66
+%6,12
$ 99,82M
$ 109,45B
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4,22
-%0,24
+%0,22
+%1,38
$ 75,66M
$ 20,12K
10
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0,0007029
+%3,31
+%6,20
+%10,94
$ 66,10M
$ 116,99M
11
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0,0000000003596
+%0,52
+%7,28
+%17,76
$ 65,24M
$ 258,49T
12
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0,0001063
+%0,19
+%0,76
+%1,34
$ 44,55M
$ 569,23M
13
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 7,533E-5
-%1,44
+%16,60
+%20,51
$ 31,71M
--
14
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0,0003469
+%0,52
+%1,50
+%2,25
$ 30,71M
$ 158,24M
15
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0,0219
+%0,14
%0,00
-%1,97
$ 28,56M
$ 3,23M
16
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0,00000002727
-%0,15
-%0,07
-%4,33
$ 27,11M
$ 3,01T
17
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0,0000382
+%0,31
+%3,92
+%10,90
$ 19,98M
$ 2,09B
18
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0,01982
+%0,85
+%13,14
+%49,03
$ 19,40M
$ 30,82M
19
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0,004775
+%0,97
+%4,82
+%8,61
$ 11,26M
$ 30,94M
20
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0,011177
-%2,43
+%5,80
+%16,09
$ 11,16M
$ 9,46M
21
Osaka Protocol
Osaka Protocol
OSAK
$ 1,3676E-8
+%0,88
-%2,10
-%5,51
$ 10,42M
--
22
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0,04481
+%0,04
+%2,11
+%1,25
$ 10,23M
$ 1,77M
23
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2,8E-5
+%0,21
-%0,10
-%5,79
$ 10,14M
--
24
I love puppies
I love puppies
PUPPIES
$ 2,24181E-7
+%2,40
-%3,30
+%48,28
$ 9,43M
--
25
KishuInu
KishuInu
KISHU
$ 0,00000000009867
-%0,52
-%0,47
-%2,65
$ 9,14M
$ 580,08T
26
Bert
Bert
BERT
$ 0,008906
-%0,07
-%3,02
+%2,95
$ 8,60M
$ 5,64M
27
Koma Inu
Koma Inu
KOMA
$ 0,01399
+%0,15
-%3,05
-%8,76
$ 8,22M
$ 2,54M
28
Coinbase Wrapped DOGE
Coinbase Wrapped DOGE
CBDOGE
$ 0,069505
+%0,08
-%0,01
-%1,44
$ 8,10M
$ 5,26K
29
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0,07221
+%1,58
-%4,68
-%21,08
$ 7,31M
$ 828,45K
30
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 6,426E-9
+%0,25
-%2,30
-%7,87
$ 6,43M
--
31
Baby Shiba Inu
Baby Shiba Inu
BABYSHIBAINU
$ 5,398E-9
+%0,39
+%0,20
+%2,27
$ 5,40M
--
32
Venus DOGE
Venus DOGE
VDOGE
$ 0,00141734
+%0,43
-%0,00
-%1,13
$ 5,10M
--
33
AMATERASU OMIKAMI
AMATERASU OMIKAMI
OMIKAMI
$ 0,00484334
%0,00
+%0,01
-%6,64
$ 4,84M
$ 1,56K
34
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0,00006097
%0,00
+%1,55
+%5,52
$ 4,12M
$ 965,62M
35
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0,0001179
-%0,17
-%1,59
-%12,96
$ 3,48M
$ 145,56M
36
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0,00345124
+%0,26
-%0,00
-%0,66
$ 3,45M
$ 4,10K
37
DogeKing
DogeKing
DOGEKING
$ 3,023E-9
+%0,13
+%0,30
+%1,17
$ 3,02M
--
38
Dingocoin
Dingocoin
DINGO
$ 0,00002541
-%0,20
-%1,09
+%8,04
$ 2,93M
$ 256,69M
39
Kendu
Kendu
KENDU
$ 2,84E-6
+%0,35
-%1,70
-%6,58
$ 2,82M
--
40
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0,02736
+%0,18
+%7,84
+%12,49
$ 2,67M
$ 3,87M
41
The Original Doge
The Original Doge
OGDOGE
$ 0,00294841
-%0,34
+%0,06
-%35,38
$ 2,58M
$ 66,44K
42
ALLINDOGE
ALLINDOGE
ALLINDOGE
$ 0,00256482
+%0,05
-%0,01
-%15,04
$ 2,54M
$ 16,37K
43
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0,002471
-%0,16
-%1,20
+%0,98
$ 2,30M
$ 23,50M
44
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2,16E-5
%0,00
+%1,00
+%0,28
$ 2,16M
--
45
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0,002119
%0,00
-%2,25
+%0,95
$ 2,12M
$ 17,03M
46
DOWGE
DOWGE
DJI6930
$ 0,002021
+%1,31
-%0,15
-%7,41
$ 2,01M
$ 17,29M
47
RUSSELL
RUSSELL
RUSSELL
$ 0,00194539
+%0,57
+%0,04
-%0,92
$ 1,89M
$ 60,15K
48
ShibaDoge
ShibaDoge
SHIBDOGE
$ 1,0E-17
%0,00
-%2,10
%0,00
$ 1,87M
--
49
Myro
Myro
MYRO
$ 0,002024
%0,00
-%3,22
+%1,43
$ 1,87M
$ 29,75M
50
Dog With Purpose
Dog With Purpose
DOPU
$ 0,00173968
-%0,06
+%0,00
-%0,63
$ 1,74M
$ 201,59K

Câu hỏi thường gặp

Token Chủ đề chó là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Chủ đề chó đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 367 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $23.17B.
Token Chủ đề chó nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Chủ đề chó được theo dõi trên MEXC, WISHBONE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 47.71% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Chủ đề chó trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 367 token Chủ đề chó, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Chủ đề chó phổ biến bao gồm DOGE, ADA, SHIB. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Chủ đề chó là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Chủ đề chó là khoảng $23.17B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Chủ đề chó, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.