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Top meme coin theo vốn hoá thị trường

Meme coin là các loại tiền mã hoá bắt nguồn từ những trò đùa trên internet, văn hoá đại chúng hoặc xu hướng lan truyền trên mạng xã hội. Hiệu suất thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tham gia của cộng đồng và sự lan truyền trên mạng xã hội hơn là tiện ích công nghệ nền tảng. Mặc dù có tính biến động và đầu cơ cao, các token meme thành công có thể tạo ra khối lượng giao dịch đáng kể và cộng đồng nhà đầu tư cá nhân mạnh mẽ.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,944.09
+0.17%
+0.31%
+1.82%
$ 1.30T
$ 3.72K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,914.76
+0.35%
+0.05%
+2.62%
$ 231.30B
$ 49.91K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0297
+0.52%
-0.17%
-4.20%
$ 64.16B
$ 8.64M
5
Solana
Solana
SOL
$ 76.49
+0.52%
+1.09%
+3.80%
$ 44.53B
$ 329.02K
6
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06955
+0.65%
-0.34%
-1.03%
$ 11.90B
$ 56.25M
7
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1967
+0.26%
-1.36%
+1.61%
$ 7.13B
$ 14.88M
8
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004642
+0.56%
+0.87%
-7.07%
$ 2.74B
$ 142.03B
9
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.037
+1.22%
+1.66%
+2.90%
$ 2.52B
$ 59.54K
10
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 202.62
+0.60%
-0.37%
+6.38%
$ 2.25B
$ 5.94K
11
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05295
-0.09%
+3.74%
-3.47%
$ 1.69B
$ 1.52M
12
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.08262
+1.82%
-1.92%
-6.16%
$ 1.47B
$ 73.89K
13
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002886
+0.38%
+2.00%
-1.59%
$ 1.20B
$ 67.88B
14
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
0.00%
-0.02%
-0.06%
$ 1.00B
$ 53.22K
15
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08209
+0.16%
-5.90%
-9.36%
$ 736.34M
$ 1.32M
16
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09212
+0.21%
-0.94%
+13.43%
$ 708.36M
$ 10.53M
17
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.51944
-0.19%
+1.44%
-6.22%
$ 521.07M
$ 104.34K
18
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07825
+0.40%
-0.13%
-6.82%
$ 488.96M
$ 1.79M
19
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.214672
-0.25%
+5.13%
+101.99%
$ 468.91M
$ 9.36M
20
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.00654
+0.81%
+4.43%
+5.58%
$ 413.06M
$ 35.08M
21
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.483
+0.54%
+0.61%
+1.29%
$ 354.46M
$ 664.28K
22
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3227
+1.45%
-0.98%
-0.06%
$ 300.62M
$ 352.56K
23
Humanity
Humanity
H
$ 0.07939
+0.60%
+1.37%
+5.06%
$ 224.76M
$ 2.10M
24
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002478
+1.07%
-0.77%
-14.22%
$ 216.12M
$ 219.83B
25
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002144
0.00%
+2.42%
+4.55%
$ 207.02M
$ 4.36B
26
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009374
+0.06%
+0.01%
-0.92%
$ 196.79M
$ 149.28B
27
Peanut
Peanut
PEANUT
$ 0.00059528
0.00%
--
0.00%
$ 184.54M
$ 2.36
28
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.0638
+0.69%
-2.11%
-2.19%
$ 181.24M
$ 965.83K
29
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02696
+0.18%
+0.92%
+1.60%
$ 173.05M
$ 2.23M
30
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.204449
-7.28%
+40.93%
+773.05%
$ 154.72M
$ 76.22M
31
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14659
-0.28%
-3.83%
-12.98%
$ 145.30M
$ 1.05M
32
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1428
+0.63%
+0.56%
+1.34%
$ 143.53M
$ 1.42M
33
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06666
+0.31%
+0.45%
-0.70%
$ 133.02M
$ 826.56K
34
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13176
+0.77%
+1.59%
-0.15%
$ 132.59M
$ 1.01M
35
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00127277
-0.17%
-0.01%
-8.88%
$ 127.28M
$ 28.07K
36
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.12008
+3.68%
+19.89%
+23.03%
$ 119.84M
$ 4.15M
37
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.34635
-0.35%
-1.48%
-1.43%
$ 115.03M
$ 189.63K
38
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07597
+0.12%
+0.08%
+2.49%
$ 104.55M
$ 2.60M
39
Backpack
Backpack
BP
$ 0.409
-0.02%
+3.71%
+9.72%
$ 101.30M
$ 208.93K
40
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000005269
+0.28%
+4.66%
+6.12%
$ 99.82M
$ 109.45B
41
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.009158
-7.28%
+27.31%
+39.67%
$ 98.23M
$ 23.11M
42
Bermuda Shorts
Bermuda Shorts
SHORT
$ 2.083E-5
-2.16%
+5.50%
-11.89%
$ 97.55M
--
43
Newton
Newton
AB
$ 0.000957
-0.10%
-0.63%
-0.83%
$ 94.08M
$ 8.48M
44
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
45
YZY
YZY
YZY
$ 0.292994
-0.80%
0.00%
+0.54%
$ 87.51M
$ 118.32K
46
Smilek to the Bank
Smilek to the Bank
SMILEK
$ 4.995E-5
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 87.42M
--
47
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004031
+0.70%
-2.30%
+2.28%
$ 81.38M
$ 15.70M
48
would
would
WOULD
$ 0.079214
+0.70%
-0.01%
+0.60%
$ 78.74M
$ 216.74K
49
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07579
+0.25%
-0.07%
-1.62%
$ 75.89M
$ 749.44K
50
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.189
-0.24%
+0.22%
+1.38%
$ 75.66M
$ 20.12K

Câu hỏi thường gặp

Meme coin được định nghĩa như thế nào trong thị trường tiền mã hoá?
Meme coin là loại tiền mã hoá mang tính đầu cơ cao, bắt nguồn từ những trò đùa trên internet, văn hoá đại chúng hoặc xu hướng mạng xã hội. Đặc trưng chủ yếu của meme coin là cộng đồng người dùng cá nhân nhiệt huyết, hơn là các đổi mới công nghệ nền tảng.
Tại sao meme coin có biến động giá cực đoan?
Meme coin có biến động giá cực đoan vì định giá meme coin gần như hoàn toàn được thúc đẩy bởi sự lan truyền trên mạng xã hội, tâm lý nhà đầu tư cá nhân và động lực giao dịch đầu cơ hơn là tiện ích cơ bản hay lợi nhuận doanh nghiệp.
Sự tham gia của cộng đồng trực tuyến ảnh hưởng đến giá meme coin như thế nào?
Sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng trực tuyến tạo ra hiện tượng tiếp thị lan truyền và áp lực mua khổng lồ. Đối với meme coin, tâm lý cộng đồng thường được xem là chỉ báo cơ bản mạnh nhất cho các đợt tăng giá ngắn hạn tiềm năng.
Meme coin có nguồn cung token tối đa hoặc cơ chế đốt không?
Tokenomics sẽ khác nhau đáng kể. Một số meme coin áp dụng nguồn cung tối đa cố định và cơ chế đốt giảm phát mạnh mẽ, trong khi những meme coin khác, như Dogecoin, có nguồn cung token vô hạn với tỷ lệ phát hành hàng năm cố định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Meme, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.