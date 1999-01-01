Top meme coin theo vốn hoá thị trường

Meme coin là các loại tiền mã hoá bắt nguồn từ những trò đùa trên internet, văn hoá đại chúng hoặc xu hướng lan truyền trên mạng xã hội. Hiệu suất thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tham gia của cộng đồng và sự lan truyền trên mạng xã hội hơn là tiện ích công nghệ nền tảng. Mặc dù có tính biến động và đầu cơ cao, các token meme thành công có thể tạo ra khối lượng giao dịch đáng kể và cộng đồng nhà đầu tư cá nhân mạnh mẽ.