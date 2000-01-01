Lĩnh vực "có nguồn gốc từ Trung Quốc" bao gồm các dự án blockchain được thành lập bởi đội ngũ người Trung Quốc hoặc tích hợp sâu vào hệ sinh thái Web3 châu Á. Biến động giá của những token này thường chịu ảnh hưởng bởi các phát triển công nghệ khu vực, xu hướng thanh khoản địa phương và thay đổi quy định tại châu Á. Chúng thường tập trung vào các giải pháp blockchain doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng khu vực và hệ sinh thái dApp địa phương.
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