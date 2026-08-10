Giá Houdini Swap hôm nay

Giá Houdini Swap (LOCK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LOCK sang USD là $ 0 mỗi LOCK.

Houdini Swap hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 22,023, với nguồn cung lưu hành 49.80M LOCK. Trong vòng 24 giờ qua, LOCK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.3, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOCK biến động -- trong giờ qua và -67.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.07.

Thông tin thị trường Houdini Swap (LOCK)

Vốn hóa thị trường $ 22.02K$ 22.02K $ 22.02K Khối lượng (24H) $ 7.07$ 7.07 $ 7.07 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.02K$ 22.02K $ 22.02K Nguồn cung lưu thông 49.80M 49.80M 49.80M Tổng cung 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994

Vốn hoá thị trường hiện tại của Houdini Swap là $ 22.02K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.07. Nguồn cung lưu hành của LOCK là 49.80M, với tổng nguồn cung là 49798991.20275994. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.02K.