Token sàn giao dịch tập trung (CEX) là tài sản kỹ thuật số gốc được phát hành và vận hành bởi các sàn giao dịch tiền mã hoá. Các token tiện ích này cung cấp cho người nắm giữ những quyền lợi độc quyền trong hệ sinh thái của sàn giao dịch, chẳng hạn như ưu đãi giảm phí giao dịch và quyền tiếp cận các launchpad token. Giá trị của chúng gắn liền với sự tăng trưởng người dùng, khối lượng giao dịch và thành công tổng thể của sàn giao dịch phát hành.
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