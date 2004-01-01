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Top token sàn giao dịch tập trung (CEX) theo vốn hoá thị trường

Token sàn giao dịch tập trung (CEX) là tài sản kỹ thuật số gốc được phát hành và vận hành bởi các sàn giao dịch tiền mã hoá. Các token tiện ích này cung cấp cho người nắm giữ những quyền lợi độc quyền trong hệ sinh thái của sàn giao dịch, chẳng hạn như ưu đãi giảm phí giao dịch và quyền tiếp cận các launchpad token. Giá trị của chúng gắn liền với sự tăng trưởng người dùng, khối lượng giao dịch và thành công tổng thể của sàn giao dịch phát hành.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 605.12
+0.17%
+0.67%
+2.30%
$ 81.55B
$ 17.49K
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.71
0.00%
0.00%
-0.31%
$ 8.94B
$ 209.21K
3
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04818
+0.40%
-2.72%
-13.27%
$ 2.16B
$ 2.73M
4
OKB
OKB
OKB
$ 93.629
+0.13%
-1.48%
+8.40%
$ 1.96B
$ 1.74K
5
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001811
+0.17%
+0.33%
+0.56%
$ 1.64B
$ 29.99B
6
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.6218
-0.18%
-1.49%
+0.55%
$ 1.13B
$ 44.56K
7
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.6207
-0.01%
-1.01%
+2.51%
$ 891.19M
$ 8.34K
8
Gate
Gate
GT
$ 6.76
+0.15%
0.00%
+4.64%
$ 720.09M
$ 1.45M
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7417
-0.01%
-0.83%
+1.49%
$ 475.95M
$ 89.49K
10
MX Token
MX Token
MX
$ 1.63
-0.02%
+0.30%
+2.61%
$ 149.65M
$ 872.73K
11
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.878049
+0.76%
-0.02%
+3.78%
$ 142.30M
$ 5.60M
12
GRX Chain
GRX Chain
GRX
$ 13.05
0.00%
--
+0.08%
$ 124.10M
$ 306.61K
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.4058
-0.02%
+3.71%
+9.72%
$ 101.30M
$ 208.93K
14
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0931
0.00%
-0.64%
+10.83%
$ 69.81M
$ 3.22K
15
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2023
-0.39%
+2.74%
+3.26%
$ 66.63M
$ 337.56K
16
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08227
+0.28%
-1.15%
-5.04%
$ 28.37M
$ 708.36K
17
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 6.75
0.00%
+0.00%
-1.32%
$ 27.02M
$ 160.49K
18
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.0117
+0.17%
-0.68%
+0.86%
$ 22.08M
$ 5.10M
19
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09792
+0.41%
+0.19%
+2.39%
$ 22.02M
$ 589.36K
20
BitMart
BitMart
BMX
$ 0.057988
+0.12%
+0.01%
+14.91%
$ 19.68M
$ 436.23K
21
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.001268
0.00%
-2.54%
+3.43%
$ 18.94M
$ 61.48M
22
MAX
MAX
MAX
$ 0.261099
-0.29%
-0.00%
-1.74%
$ 17.87M
$ 17.93K
23
Bit2Me
Bit2Me
B2M
$ 0.00580952
-1.13%
-0.00%
-1.96%
$ 17.14M
$ 13.84K
24
Delta Exchange
Delta Exchange
DETO
$ 0.059968
0.00%
--
+0.05%
$ 16.77M
$ 145.70
25
LCX
LCX
LCX
$ 0.01568255
0.00%
+0.00%
-13.83%
$ 14.44M
$ 34.99K
26
Tokenize Xchange
Tokenize Xchange
TKX
$ 0.171556
0.00%
--
-86.60%
$ 13.72M
$ 3.34K
27
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01074
0.00%
-3.42%
-5.46%
$ 12.91M
$ 23.64K
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05447
+2.30%
+9.69%
+15.95%
$ 10.55M
$ 1.43M
29
Huobi
Huobi
HT
$ 0.095681
-0.09%
+0.07%
+9.12%
$ 10.47M
$ 42.46K
30
Coinmetro
Coinmetro
XCM
$ 0.02295525
0.00%
--
+0.32%
$ 6.48M
$ 20.03
31
SolCex
SolCex
SOLCEX
$ 0.00306791
+1.14%
-0.00%
+44.92%
$ 3.07M
$ 161.46K
32
Niza
Niza
NIZA
$ 0.001304
0.00%
+0.58%
-2.89%
$ 2.23M
$ 580.48K
33
World Friendship Cash
World Friendship Cash
WFCA
$ 0.00380314
+0.18%
-0.02%
+29.46%
$ 843.68K
$ 15.71K
34
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.02658
0.00%
-0.11%
+8.01%
$ 796.80K
$ 6.48M
35
Nominex
Nominex
NMX
$ 0.0023331
+0.05%
0.00%
-0.09%
$ 522.98K
$ 77.33
36
Biconomy Exchange Token
Biconomy Exchange Token
BIT
$ 1.85E-6
0.00%
-0.10%
+1.09%
$ 501.49K
--
37
Quan2um
Quan2um
$QNTM
$ 0.00039604
-0.07%
-0.00%
-2.41%
$ 396.10K
$ 20.47K
38
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.059965
+4.90%
+0.20%
+24.80%
$ 314.41K
$ 828.87K
39
XCoin
XCoin
BEXC
$ 0.351982
-0.17%
+0.00%
+0.67%
$ 246.85K
$ 544.88K
40
EXMO Coin
EXMO Coin
EXM
$ 0.00283072
0.00%
--
+0.03%
$ 192.49K
$ 17.13
41
Bitcointry Token
Bitcointry Token
BTTY
$ 0.00049446
+0.07%
0.00%
+18.29%
$ 190.52K
$ 3.85K
42
Kasta
Kasta
KASTA
$ 0.00024839
0.00%
-0.00%
-1.09%
$ 190.13K
$ 1.59
43
DEW
DEW
DEW
$ 0.00016964
+0.06%
+0.04%
+8.28%
$ 169.64K
$ 370.27
44
KONA
KONA
KONA
$ 6.97
+0.29%
+0.01%
-13.63%
$ 120.44K
$ 42.90
45
ARI
ARI
ARI
$ 0.00018197
0.00%
-0.04%
-17.41%
$ 87.28K
$ 351.83
46
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
$ 2.04
0.00%
-0.02%
+3.03%
$ 82.63K
$ 332.61
47
Trakx
Trakx
TRKX
$ 3.327E-5
0.00%
-66.30%
0.00%
$ 23.83K
--
48
BitMEX
BitMEX
BMEX
$ 0.00019987
0.00%
-0.71%
-54.82%
$ 19.94K
$ 7.76
49
IXFI
IXFI
IXFI
$ 5.917E-5
0.00%
+3.30%
+11.77%
$ 19.32K
--
50
ZND Token
ZND Token
ZND
$ 9.689E-5
+0.01%
-0.20%
+6.68%
$ 17.29K
--

Câu hỏi thường gặp

Token sàn giao dịch tập trung (CEX) được sử dụng để làm gì?
Token sàn giao dịch tập trung (CEX) là tài sản kỹ thuật số độc quyền do các sàn giao dịch tiền mã hoá phát hành. Token CEX chủ yếu được sử dụng để cung cấp cho nhà giao dịch ưu đãi giảm phí giao dịch, hạng VIP cao hơn và quyền tiếp cận độc quyền các đợt ra mắt token mới.
Khối lượng giao dịch của sàn ảnh hưởng đến giá trị token CEX như thế nào?
Khối lượng giao dịch cao ổn định cho thấy nền tảng tăng trưởng nhanh, thường làm tăng nhu cầu thị trường đối với token CEX khi nhiều người dùng tích cực mua token để giảm thiểu phí giao dịch hàng ngày.
Mục đích của cơ chế đốt tiền mã hoá đối với token sàn giao dịch tập trung là gì?
Các sàn giao dịch tập trung thường sử dụng một phần doanh thu giao dịch của nền tảng để mua lại và tiêu huỷ vĩnh viễn (đốt) token CEX. Cơ chế giảm phát này làm giảm nguồn cung lưu hành, có khả năng làm tăng tính khan hiếm của token theo thời gian.
Token CEX có được xem là tài sản kỹ thuật số phi tập trung không?
Không. Token CEX gắn bó mật thiết với thực thể doanh nghiệp tập trung phát hành. Sự thành công trên thị trường của token CEX phụ thuộc rất lớn vào hiệu suất kinh doanh và việc tuân thủ quy định của sàn giao dịch cụ thể đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Token sàn giao dịch tập trung (CEX), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.