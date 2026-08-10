Giá Xion hôm nay

Giá Xion (XION) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.107127, biến động 1.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XION sang USD là $ 0.107127 mỗi XION.

Xion hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,939,592, với nguồn cung lưu hành 92.68M XION. Trong vòng 24 giờ qua, XION được giao dịch trong khoảng từ $ 0.105364 (thấp) đến $ 0.109502 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 6.83, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.080171.

Về hiệu suất ngắn hạn, XION biến động +0.35% trong giờ qua và -4.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.28K.

Thông tin thị trường Xion (XION)

Vốn hóa thị trường $ 9.94M$ 9.94M $ 9.94M Khối lượng (24H) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.45M$ 21.45M $ 21.45M Nguồn cung lưu thông 92.68M 92.68M 92.68M Tổng cung 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Xion là $ 9.94M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.28K. Nguồn cung lưu hành của XION là 92.68M, với tổng nguồn cung là 200000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.45M.