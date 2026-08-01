Giá IGRA hôm nay

Giá IGRA (IGRA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00715787, biến động 4.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IGRA sang USD là $ 0.00715787 mỗi IGRA.

IGRA hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 377,983, với nguồn cung lưu hành 52.81M IGRA. Trong vòng 24 giờ qua, IGRA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0063037 (thấp) đến $ 0.00715832 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00799582, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00368711.

Về hiệu suất ngắn hạn, IGRA biến động -0.00% trong giờ qua và -2.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.37K.

Thông tin thị trường IGRA (IGRA)

Vốn hóa thị trường $ 377.98K$ 377.98K $ 377.98K Khối lượng (24H) $ 4.37K$ 4.37K $ 4.37K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.68M$ 7.68M $ 7.68M Nguồn cung lưu thông 52.81M 52.81M 52.81M Tổng cung 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814

Vốn hoá thị trường hiện tại của IGRA là $ 377.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.37K. Nguồn cung lưu hành của IGRA là 52.81M, với tổng nguồn cung là 1072351533.564814. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.68M.