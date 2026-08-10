Giá FOMO hôm nay

Giá FOMO (FOMO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 30.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FOMO sang USD là $ 0 mỗi FOMO.

FOMO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 31,319, với nguồn cung lưu hành 1.00B FOMO. Trong vòng 24 giờ qua, FOMO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FOMO biến động +0.29% trong giờ qua và +44.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường FOMO (FOMO)

Vốn hóa thị trường $ 31.32K$ 31.32K $ 31.32K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 31.32K$ 31.32K $ 31.32K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của FOMO là $ 31.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FOMO là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 31.32K.