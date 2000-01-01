Trong số các token Tạo lập thị trường tự động (AMM) được theo dõi trên MEXC, PUMP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 11.37% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.