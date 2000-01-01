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Top token Stablecoin USD theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Stablecoin USD. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999376
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 183.13B
$ 23.00B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0007
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0005
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 10.58B
$ 58.70K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
0.00%
$ 4.49B
$ 1.89M
5
USD1
USD1
USD1
$ 1.00045
0.00%
+0.04%
+0.05%
$ 4.40B
$ 2.28M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.001
+0.10%
+0.00%
+0.14%
$ 3.49B
$ 303.33M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.99976
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 2.80B
$ 34.37M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.58B
$ 36.56M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 1.36B
$ 2.83K
10
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
+0.04%
+0.01%
$ 1.30B
$ 92.53K
11
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
+0.01%
+0.02%
-0.04%
$ 1.00B
$ 53.06K
12
GHO
GHO
GHO
$ 0.997971
-0.03%
0.00%
-0.04%
$ 697.62M
$ 1.12M
13
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999493
+0.01%
0.00%
-0.04%
$ 657.15M
$ 1.16M
14
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998914
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 551.00M
$ 770.69K
15
USX
USX
USX
$ 0.999303
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 506.61M
$ 460.14K
16
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.997
0.00%
+0.06%
+0.03%
$ 492.88M
$ 8.18K
17
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999656
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 352.45M
$ 1.74M
18
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9981
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 336.88M
$ 57.27K
19
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.943716
0.00%
0.00%
+4.78%
$ 306.12M
$ 624.78K
20
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998805
-0.02%
0.00%
-0.02%
$ 213.73M
$ 1.90M
21
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999543
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 210.64M
$ 1.62M
22
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 174.27M
$ 31.62K
23
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.998388
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 149.55M
$ 1.17M
24
CASH
CASH
CASH
$ 0.998993
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 121.87M
$ 7.29M
25
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 111.77M
$ 1.86M
26
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.999344
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 97.62M
$ 3.76M
27
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999853
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 96.18M
--
28
USDX
USDX
USDX
$ 0.671199
0.00%
--
+1.96%
$ 74.88M
$ 4.63K
29
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.998248
-0.01%
+0.01%
-0.02%
$ 65.83M
$ 143.75K
30
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999473
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 61.06M
$ 1.33M
31
JupUSD
JupUSD
JUPUSD
$ 0.998912
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 52.60M
$ 4.65M
32
USDKG
USDKG
USDKG
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 50.03M
$ 1.71K
33
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996082
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 49.62M
$ 216.22K
34
Fidelity Digital Dollar
Fidelity Digital Dollar
FIDD
$ 0.999774
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 48.34M
$ 623.61K
35
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 44.61M
$ 56.11K
36
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998883
0.00%
-0.00%
+0.01%
$ 39.45M
$ 288.24K
37
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998624
0.00%
0.00%
0.00%
$ 35.93M
$ 877.34
38
pathUSD
pathUSD
PATHUSD
$ 0.997692
-1.02%
-0.00%
-0.18%
$ 35.49M
$ 17.57K
39
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.998505
0.00%
+0.00%
+1,864.56%
$ 34.37M
$ 1.02K
40
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.971783
-0.04%
--
+5.99%
$ 32.08M
$ 213.89
41
USDP
USDP
USDP
$ 1.0006
-0.07%
-0.12%
+0.02%
$ 31.95M
$ 5.87K
42
Mezo USD
Mezo USD
MUSD
$ 0.99169
-0.04%
0.00%
-0.13%
$ 30.86M
$ 199.18K
43
Universal USD
Universal USD
USDU
$ 1.001
0.00%
--
+0.24%
$ 30.67M
$ 498.90
44
BOLD
BOLD
BOLD
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 30.23M
$ 272.34K
45
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3205
+0.41%
+4.72%
+18.85%
$ 28.38M
$ 235.13K
46
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005063
0.00%
-0.35%
+1.73%
$ 28.27M
$ 13.58M
47
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.002
0.00%
0.00%
-0.30%
$ 27.81M
$ 18.35K
48
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999325
-0.01%
0.00%
-0.05%
$ 27.40M
$ 3.32M
49
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.997879
-0.01%
--
-0.02%
$ 26.77M
$ 3.84K
50
Main Street USD
Main Street USD
MSUSD
$ 0.317484
0.00%
-0.03%
-7.89%
$ 23.74M
$ 438.19

Câu hỏi thường gặp

Token Stablecoin USD là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Stablecoin USD đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 125 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $295.25B.
Token Stablecoin USD nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Stablecoin USD được theo dõi trên MEXC, FRAX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.72% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Stablecoin USD trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 125 token Stablecoin USD, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Stablecoin USD phổ biến bao gồm USDT, USDC, USDS. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Stablecoin USD là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Stablecoin USD là khoảng $295.25B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Stablecoin USD, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.