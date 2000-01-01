Изучайте криптокатегории и секторы на MEXC – сгруппированы по экосистемам, кейсам использования и технологиям. Категории ранжируются по изменению цены за 24 часа. Выберите категорию, чтобы посмотреть входящие токены и их недавнюю рыночную динамику.

Экосистема (например, экосистема Solana) включает все dApp и токены, построенные на конкретном блокчейне. Сектор или кейс использования (например, метавселенная или RWA) объединяет токены по функции, независимо от сети, в которой они работают.

Отслеживая сектора, вы видите поток капитала и зарождающиеся тренды. Когда определенный нарратив набирает обороты, категория позволяет быстро сравнить динамику связанных токенов и зайти в секторную ротацию.

Да. Индустрия Web3 постоянно развивается. С появлением новых технологий, протоколов и рыночных трендов мы регулярно обновляем индекс и добавляем новые секторы, чтобы точно отражать текущую структуру крипторынка.

Да. Поскольку цифровые активы часто имеют несколько функций, один токен может относиться сразу к нескольким секторам. Например, Ethereum относится к блокчейнам 1 уровня, но также является ключевой частью категорий смарт-контрактов и Web3-инфраструктуры.

Криптокатегории объединяют цифровые активы по общим признакам – технологии, кейсам использования или экосистемам. Такая классификация помогает быстрее ориентироваться на рынке и отслеживать отдельные ниши, например DeFi, мемкоины или блокчейны 1 уровня.

Отказ от ответственности

Все криптокатегории, правила классификации и рыночные данные на этой странице предоставлены независимыми сторонними источниками. MEXC не гарантирует точность и актуальность этой информации. Включение в сектор не является рекомендацией или инвестиционным советом. Весь контент носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Торговля криптовалютами связана с высоким риском – проводите собственное исследование (DYOR).