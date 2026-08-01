Какова текущая цена Copper rStock?

Copper rStock торгуется по цене ₽2709.460475518720000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере --%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как CPERR соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере --% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если CPERR превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Copper rStock показывает себя по сравнению с токенами категории Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Commodities,Remora Markets Tokenized rStocks?

В рамках сегмента Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Commodities,Remora Markets Tokenized rStocks CPERR демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Copper rStock?

Рыночная капитализация ₽36960496.9068917120000 ставит CPERR на 3616-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0E-14 до ₽0E-14, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется CPERR?

Copper rStock обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку CPERR?

При наличии в обращении 13640.348554455 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.