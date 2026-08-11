Какова текущая рыночная цена Solrouter?

Solrouter оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на 1.69%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у ROUTER?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии ROUTER сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Solrouter на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов ROUTER?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 662469245.3637549, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Solrouter?

Solrouter за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как ROUTER показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Applications,OpenServ Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Applications,OpenServ Ecosystem, динамика ROUTER зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.